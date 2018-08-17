WorldSkills - чемпионат рабочих профессий

Когда мне предложили слетать на Сахалин, чтобы снять репортаж про чемпионат рабочих профессий WorldSkills, я не мог отказаться. На одном краю Евразии я уже побывал с плавучей атомной станцией, а упускать возможность побывать на другом краю не хотелось. К тому же интересно было увидеть чем отличается регион от остальной России и сравнить организацию мероприятия в Южно-Сахалинске с Екатеринбургом, где я уже снималЖмите на ссылку.На фото сверху кстати, одна из компетенций - эстетическая косметология. Непривычно было видеть косметический салон в двух шагах от столяров и электромонтеров. Но обо всем по порядку.Кратко напомню вам, что такое WorldSkills. Изначально это был национальный конкурс по профессионально-технической подготовке, который возник в Испании в 1947 году после Гражданской войны, для популяризации рабочих специальностей. Идея оказалась хорошей и конкурс со временем превратился в международную некоммерческую ассоциацию WorldSkills, которая провела на сегодняшний день 44 международных чемпионата.Фото с открытия чемпионата в Южно-Сахалинске.На открытии чемпионата выступил рэпер L`One, который стал послом мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году.На данный момент в организации состоят 77 стран, которые один раз в два года участвуют в международных соревнованиях, и во многих из которых проходят внутренние национальные чемпионаты.В России соревнования начинаются с регионов, где на уровне училищ или университетов проводятся аттестационные конкурсы по профильным специализациям. Лучшие попадают на региональные соревнования, а их победители едут на национальный чемпионат. Победа в российском чемпионате WorldSkills дает возможность попасть в команду, которая будет представлена на международном чемпионате.Как раз в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа и состоялся финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia-2018, на котором соревновались в своих профессиональных качествах более 700 участников со всей России в возрасте от 16 до 25 лет по 63 компетенциям, среди которых были не только привычные нам рабочие профессии, вроде плотников, строителей и авторемонтников, но и ландшафтные дизайнеры, роботехники, косметологи и даже бармены.В этом списке можно видеть все компетенции чемпионата. Напишите в комментариях, в какой их них вы считаете себя специалистом.Если прошлый чемпионат в Екатеринбурге назывался WorldSkills Hi-tech, в нем участвовало 300 конкурсантов и он был более специализированным, то в этот раз количество участников было 700 и здесь были компетенции, которых я не видел ранее.Здесь соревнуются в мастерстве поклейки обоев.Рядом столяры делают мебель.А специалисты по промышленной автоматике наводят симметричный порядок при проводке кабелей.Без сварщиков тоже не обошлось.В отдельных павильонах расположились автомастерские.В другом шатре клали кирпичи в красивые конструкции, кровельщики показывали, как нужно укладывать крышу, и спецы по кафелю составляли рисунки на скорость и качество.Были компетенции в которых требовались познания в науках мне недоступных, как например реверсивный инжиниринг и механотроникаПрофессионализм конкурсантов оценивают эксперты, которые следят за тем, как участники выполняют задания.В такой компетенции как ресторанный сервис любой желающий посетитель чемпионата мог сам проверить компетентность официантов и даже барменов, чем я и воспользовался.Бармен мне приготовил безалкогольный коктейль.А за столом я заказал себе блюдо и выпил вина.Как мне сказали специалисты, изначально конкурсантам дается сложное задание, которое невозможно выполнить в срок на 100%. Это делается для того, чтобы у участников соревнований не было одинаковых результатов.Будущий парикмахерХимик.ШвеяФлористВ хлебопекарном и кондитерских компетенциях участники делали настоящие шедевры.В отличие от международных соревнований, которые проводятся раз в 2 года по нечетным годам, в России чемпионат выявляет лучших в разных специализациях каждый год, причем количество компетенций может дополняться. Следующий международный чемпионат WorldSkills будет проводится у нас, в Казани в 2019 году.Это компетенция дошкольное образование, для будущих воспитателей детских садовА здесь уже будущие учителя начальных классов.Ювелирное делоНу и самое неожиданное, что я увидел - эстетическая косметология. Но тоже вполне себе рабочая профессия.Многие промышленные предприятия России поддерживают чемпионат, так как здесь соревнуются их потенциальные работники, а особо отличившиеся получают получают сертификат о принятии на работу.Организаторами финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia- 2018 выступили Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.Руководитель WorldSkills Russia Роберт Уразов.Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.Лидерами медального зачета по итогам соревнований стали команды Москвы, Татарстана и Московской области.Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану () и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайтаЕще раз напомню, что посты теперь можно читать наи как обычно в. 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