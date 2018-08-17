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kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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WorldSkills - чемпионат рабочих профессий
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aslan wrote in kak_eto_sdelano
August 17th, 19:47
Когда мне предложили слетать на Сахалин, чтобы снять репортаж про чемпионат рабочих профессий WorldSkills, я не мог отказаться. На одном краю Евразии я уже побывал с плавучей атомной станцией, а упускать возможность побывать на другом краю не хотелось. К тому же интересно было увидеть чем отличается регион от остальной России и сравнить организацию мероприятия в Южно-Сахалинске с Екатеринбургом, где я уже снимал WorldSkills Hi-tech 2017 Жмите на ссылку.

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На фото сверху кстати, одна из компетенций - эстетическая косметология. Непривычно было видеть косметический салон в двух шагах от столяров и электромонтеров. Но обо всем по порядку.


Кратко напомню вам, что такое WorldSkills. Изначально это был национальный конкурс по профессионально-технической подготовке, который возник в Испании в 1947 году после Гражданской войны, для популяризации рабочих специальностей. Идея оказалась хорошей и конкурс со временем превратился в международную некоммерческую ассоциацию WorldSkills, которая провела на сегодняшний день 44 международных чемпионата.

Фото с открытия чемпионата в Южно-Сахалинске.

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На открытии чемпионата выступил рэпер L`One, который стал послом мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году.

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На данный момент в организации состоят 77 стран, которые один раз в два года участвуют в международных соревнованиях, и во многих из которых проходят внутренние национальные чемпионаты.

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В России соревнования начинаются с регионов, где на уровне училищ или университетов проводятся аттестационные конкурсы по профильным специализациям. Лучшие попадают на региональные соревнования, а их победители едут на национальный чемпионат. Победа в российском чемпионате WorldSkills дает возможность попасть в команду, которая будет представлена на международном чемпионате.

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Как раз в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа и состоялся финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia-2018, на котором соревновались в своих профессиональных качествах более 700 участников со всей России в возрасте от 16 до 25 лет по 63 компетенциям, среди которых были не только привычные нам рабочие профессии, вроде плотников, строителей и авторемонтников, но и ландшафтные дизайнеры, роботехники, косметологи и даже бармены.

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В этом списке можно видеть все компетенции чемпионата. Напишите в комментариях, в какой их них вы считаете себя специалистом.

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Если прошлый чемпионат в Екатеринбурге назывался WorldSkills Hi-tech, в нем участвовало 300 конкурсантов и он был более специализированным, то в этот раз количество участников было 700 и здесь были компетенции, которых я не видел ранее.

Здесь соревнуются в мастерстве поклейки обоев.

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Рядом столяры делают мебель.

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А специалисты по промышленной автоматике наводят симметричный порядок при проводке кабелей.

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Без сварщиков тоже не обошлось.

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В отдельных павильонах расположились автомастерские.

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В другом шатре клали кирпичи в красивые конструкции, кровельщики показывали, как нужно укладывать крышу, и спецы по кафелю составляли рисунки на скорость и качество.

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Были компетенции в которых требовались познания в науках мне недоступных, как например реверсивный инжиниринг и механотроника

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Профессионализм конкурсантов оценивают эксперты, которые следят за тем, как участники выполняют задания.

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В такой компетенции как ресторанный сервис любой желающий посетитель чемпионата мог сам проверить компетентность официантов и даже барменов, чем я и воспользовался.

Бармен мне приготовил безалкогольный коктейль.

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А за столом я заказал себе блюдо и выпил вина.

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Как мне сказали специалисты, изначально конкурсантам дается сложное задание, которое невозможно выполнить в срок на 100%. Это делается для того, чтобы у участников соревнований не было одинаковых результатов.

Будущий парикмахер

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Химик.

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Швея

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Флорист

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В хлебопекарном и кондитерских компетенциях участники делали настоящие шедевры.

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В отличие от международных соревнований, которые проводятся раз в 2 года по нечетным годам, в России чемпионат выявляет лучших в разных специализациях каждый год, причем количество компетенций может дополняться. Следующий международный чемпионат WorldSkills будет проводится у нас, в Казани в 2019 году.

Это компетенция дошкольное образование, для будущих воспитателей детских садов

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А здесь уже будущие учителя начальных классов.

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Ювелирное дело

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Ну и самое неожиданное, что я увидел - эстетическая косметология. Но тоже вполне себе рабочая профессия.

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Многие промышленные предприятия России поддерживают чемпионат, так как здесь соревнуются их потенциальные работники, а особо отличившиеся получают получают сертификат о принятии на работу.

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Организаторами финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia- 2018 выступили Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

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Руководитель WorldSkills Russia Роберт Уразов.

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Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

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Лидерами медального зачета по итогам соревнований стали команды Москвы, Татарстана и Московской области.

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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
7 comments :
( 7 comments Leave a comment )
  • 1
ingeneer_garin
2018-08-17 05:17 pm (UTC)

У нас уже были соревнования вроде этих. Универсиада! Она до Казани была рядовым событием, не коммерческим, абсолютно любительским, чисто студенческим. Нет, мы решили всему миру показать как мы круты! Вбухали миллиарды в инфраструктуру, выставили профессиональных спортсменов, зарядили кому надо. И выиграли с разгромным счетом, в том числе и страну-вероятного противника. И раздулись от гордости. А мир даже это не заметил.
Вот и Ворд Скилл такой же! Чиновникам нужно отчитаться, что наука и производство на мировом уровне. Вузы, ссузы и предприятия напрягают этим конкурсом. Он теперь Раша Скилл! А король то голый!!! Производства все в ЖОПЕ!!! Сколько б конкурсов не проводили

(Reply) (Thread)
schernov
2018-08-17 07:45 pm (UTC)
И что, ссать себе в штаны что-ли?
(Reply) (Parent) (Thread)
glockmeister
2018-08-17 05:40 pm (UTC)
В Южно-Сахалинск, но НА САХАЛИН,

троечник
(Reply) (Thread)
shurets
2018-08-17 06:36 pm (UTC)
А специалисты по промышленной автоматике наводят симметричный порядок при проводке кабелей.

Если он не по чертежу делал, а по "фантазии" - то это так себе монтажник )))

А у сантехника трубы кривые )))
(Reply) (Thread)
a_rib
2018-08-18 04:29 am (UTC)
негазированный
(Reply) (Thread)
kanadskij_baton
2018-08-18 03:00 pm (UTC)
У столяра щели в углах, про струбцины он, видимо, еще не знает. Кровельщики зазор для стока дождевой воды не оставили. Ну ничего, ребята еще научатся. Вообще хорошее дело.
(Reply) (Thread)
siron_nsk
2018-08-20 02:05 pm (UTC)
В рафинированных условиях чёб не изображать скиллы.
А ну их из этого стерильного аквариума в грязный гараж к к дяде Васю на окраину, перебирать движок ночью до самого утра без перерывов на обед, потому что так надо, а не нравится - свободен, а у тебя ипотека, жына и два спиногрыза бабки на карманные расходы клянчат. Я б на них посмотрел.
(Reply) (Thread)
( 7 comments Leave a comment )
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