WorldSkills - чемпионат рабочих профессий

На фото сверху кстати, одна из компетенций - эстетическая косметология. Непривычно было видеть косметический салон в двух шагах от столяров и электромонтеров. Но обо всем по порядку.
Кратко напомню вам, что такое WorldSkills. Изначально это был национальный конкурс по профессионально-технической подготовке, который возник в Испании в 1947 году после Гражданской войны, для популяризации рабочих специальностей. Идея оказалась хорошей и конкурс со временем превратился в международную некоммерческую ассоциацию WorldSkills, которая провела на сегодняшний день 44 международных чемпионата.
Фото с открытия чемпионата в Южно-Сахалинске.
На открытии чемпионата выступил рэпер L`One, который стал послом мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году.
На данный момент в организации состоят 77 стран, которые один раз в два года участвуют в международных соревнованиях, и во многих из которых проходят внутренние национальные чемпионаты.
В России соревнования начинаются с регионов, где на уровне училищ или университетов проводятся аттестационные конкурсы по профильным специализациям. Лучшие попадают на региональные соревнования, а их победители едут на национальный чемпионат. Победа в российском чемпионате WorldSkills дает возможность попасть в команду, которая будет представлена на международном чемпионате.
Как раз в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа и состоялся финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia-2018, на котором соревновались в своих профессиональных качествах более 700 участников со всей России в возрасте от 16 до 25 лет по 63 компетенциям, среди которых были не только привычные нам рабочие профессии, вроде плотников, строителей и авторемонтников, но и ландшафтные дизайнеры, роботехники, косметологи и даже бармены.
В этом списке можно видеть все компетенции чемпионата. Напишите в комментариях, в какой их них вы считаете себя специалистом.
Если прошлый чемпионат в Екатеринбурге назывался WorldSkills Hi-tech, в нем участвовало 300 конкурсантов и он был более специализированным, то в этот раз количество участников было 700 и здесь были компетенции, которых я не видел ранее.
Здесь соревнуются в мастерстве поклейки обоев.
Рядом столяры делают мебель.
А специалисты по промышленной автоматике наводят симметричный порядок при проводке кабелей.
Без сварщиков тоже не обошлось.
В отдельных павильонах расположились автомастерские.
В другом шатре клали кирпичи в красивые конструкции, кровельщики показывали, как нужно укладывать крышу, и спецы по кафелю составляли рисунки на скорость и качество.
Были компетенции в которых требовались познания в науках мне недоступных, как например реверсивный инжиниринг и механотроника
Профессионализм конкурсантов оценивают эксперты, которые следят за тем, как участники выполняют задания.
В такой компетенции как ресторанный сервис любой желающий посетитель чемпионата мог сам проверить компетентность официантов и даже барменов, чем я и воспользовался.
Бармен мне приготовил безалкогольный коктейль.
А за столом я заказал себе блюдо и выпил вина.
Как мне сказали специалисты, изначально конкурсантам дается сложное задание, которое невозможно выполнить в срок на 100%. Это делается для того, чтобы у участников соревнований не было одинаковых результатов.
Будущий парикмахер
Химик.
Швея
Флорист
В хлебопекарном и кондитерских компетенциях участники делали настоящие шедевры.
В отличие от международных соревнований, которые проводятся раз в 2 года по нечетным годам, в России чемпионат выявляет лучших в разных специализациях каждый год, причем количество компетенций может дополняться. Следующий международный чемпионат WorldSkills будет проводится у нас, в Казани в 2019 году.
Это компетенция дошкольное образование, для будущих воспитателей детских садов
А здесь уже будущие учителя начальных классов.
Ювелирное дело
Ну и самое неожиданное, что я увидел - эстетическая косметология. Но тоже вполне себе рабочая профессия.
Многие промышленные предприятия России поддерживают чемпионат, так как здесь соревнуются их потенциальные работники, а особо отличившиеся получают получают сертификат о принятии на работу.
Организаторами финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia- 2018 выступили Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Руководитель WorldSkills Russia Роберт Уразов.
Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Лидерами медального зачета по итогам соревнований стали команды Москвы, Татарстана и Московской области.
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У нас уже были соревнования вроде этих. Универсиада! Она до Казани была рядовым событием, не коммерческим, абсолютно любительским, чисто студенческим. Нет, мы решили всему миру показать как мы круты! Вбухали миллиарды в инфраструктуру, выставили профессиональных спортсменов, зарядили кому надо. И выиграли с разгромным счетом, в том числе и страну-вероятного противника. И раздулись от гордости. А мир даже это не заметил.
Вот и Ворд Скилл такой же! Чиновникам нужно отчитаться, что наука и производство на мировом уровне. Вузы, ссузы и предприятия напрягают этим конкурсом. Он теперь Раша Скилл! А король то голый!!! Производства все в ЖОПЕ!!! Сколько б конкурсов не проводили
троечник
Если он не по чертежу делал, а по "фантазии" - то это так себе монтажник )))
А у сантехника трубы кривые )))
А ну их из этого стерильного аквариума в грязный гараж к к дяде Васю на окраину, перебирать движок ночью до самого утра без перерывов на обед, потому что так надо, а не нравится - свободен, а у тебя ипотека, жына и два спиногрыза бабки на карманные расходы клянчат. Я б на них посмотрел.