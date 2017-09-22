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kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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Как снимали фильм "Леон"
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aslan wrote in kak_eto_sdelano
September 22nd, 8:01
Фильм "Леон" - тот случай, когда ты пишешь роман на коленке, а он становится мировым бестселлером. Драматическая история любви хладнокровного убийцы и маленькой девочки под градом пуль и взрывами гранат в городе наркоманов, продажных полицейских и мафиози. Одна из лучших ролей Гэри Олдмена и великолепный дебют Натали Портман, который открыл ей дорогу в кино.



Сегодня мы расскажем интересные и, возможно, неизвестные факты про фильм “Леон”, который в американском прокате вышел под названием “Профессионал”.


"Леон" появился благодаря Брюсу Уиллису. Из-за занятости актера Люк Бессон вынужден был отложить съемки фильма "Пятый элемент", но чтобы съемочная группа не простаивала, Бессон за 30 дней написал сценарий "Леона", после чего снял его всего за три месяца.


Идея фильма, пришла Бессону во время работы над "Никитой". В одном из эпизодов герой Жана Рено, уборщик по имени Виктор, расплачивался за неудачную миссию Никиты. Эта сцена показалось режиссеру настолько богатой на дальнейшие интерпретации, что на ее основе он и решил создать отдельную историю, которая позже переросла в "Леона"



Кастинга на роль Леона не было - этот фильм специально писался под Жана Рено. В фильме "Никита" у него была относительно небольшая роль уборщика Виктора, однако Люк Бессон увидел, что этот персонаж может еще многое о себе рассказать. Поэтому сценарий фильма "Леон" был написан исключительно для того, чтобы реализовать потенциал этого образа. Бессон даже решил оставить ему такой же внешний вид, как и в "Никите" - длинное пальто, темные очки и черную вязаную шапку. Бессон даже сначала хотел полностью перенести героя в новые обстоятельства (при этом фильм носил рабочее название "Уборщик/Чистильщик"), но позже понял, что новый герой, пусть и похож на Виктора, но все же другой. Так появился Леон.
Чистильщик фильм Никита

Прочитав сценарий, Жан Рено сразу же решил изобразить Леона слегка тугодумом и эмоционально скованным. По мнению актера, только так он мог внушить зрителю доверие и дать понять, что его герой ни за что не воспользуется уязвимостью своей юной спутницы
Леон Киллер неизвестные факты



Фильм "Леон" является кинодебютом для Натали Портман. Когда она пришла на пробы, ей было всего 11 лет. Когда помощник режиссера увидел ее, он ее сразу же забраковал и "отправил домой," сказав подрасти сначала, а потом уже пробоваться в кино. Однако родители посчитали, что девочке надо дать второй шанс и снова пришли на пробы. Бессон, заглянув в ее анкету и увидев, что Натали нет ни братьев, ни сестер, сказал ей: "Представь, ты пришла домой, и видишь, что всю твою семью убили. Но жалко тебе только своего младшего брата." И Натали заплакала. На этом подбор актрис остановили.


На ту же роль пробовалась Лив Тайлер, но была признана великовозрастной для ее исполнения. Ей было 15 лет.

Родители Натали Портман очень сильно переживали по поводу того, что девочке придется курить в течение фильма. Они обязали режиссера заключить с ними контракт, в котором были бы обязательные элементы. Согласно контракта девочка не могла курить в фильме больше пяти раз, нельзя было снимать, как она делает затяжку, а также она была обязана бросить. В итоге, все это было беспрекословно выполнено. Ну и конечно, все прекрасно помнят требование Леона, чтобы Матильда бросила курить. Что она и сделала.
Матильда курит Леон

В оригинальном сценарии, который писал Бессон, Матильде было 13-14 лет. Кроме того, по изначальной задумке, все-таки имели место сексуальные отношения. В последствии, сценарий был переписан по многим причинам в сторону более сдержанной версии развития событий. В результате существуют две версии фильма. В первой, смонтированной для европейского проката, осталась сцена, где герои лежат в одной постели и Матильда рассуждает о сексе. Во второй, американской, от этого эпизода не осталось и следа, так же, как и от какого-либо намека не сексуальное напряжение между ними.


В моменте, когда Стэнсфилд (Гэри Олдмен) разговаривает с отцом Матильды, актер полностью импровизировал. Актер Майкл Бадалуччо, который играл отца девочки, не знал, что будет делать его оппонент и просто стоял, ждал. Олдмен сыграл таким образом, чтобы выбить его из колеи и заставить нервничать. В итоге у него это получилось, актеру стало действительно очень неприятно и страшно от того, что к его лицу очень сильно приближаются. Было принято решение оставить именно эту сцену. Кроме того, рассказ о том, что Стэнсфилд любит Бетховена – также импровизация. Гэри Олдмен каждый дубль рассказывал новую историю.
Стэнсфилд Леон Киллер Гэри Олдман

Сцена в которой Гэри Олдмен говорит, а точнее кричит, классическую фразу “Мне нужны все!” (англ. Benny, bring me everyone. EV-ERY-ONE!!), на самом деле должна была быть очень тихой. Но актер решил подшутить над режиссером и договорился с техником по звуку, что тот подкрутит звук в наушниках на максимум. Потом в одном из дублей, Олдман неожиданно для всех со всех сил закричал фразу “EV-ERY-ONE!!”. Оглушенный, но довольный, Бессон включил именно эту версию в фильм.


«Леон», как и большинство фильмов Бессона, – это драма с элементами экшна. Взрывам и перестрелкам здесь отведена роль не меньшая, чем конфликту между героями. Достаточно сказать, что в фильме было использовано почти 50 видов огнестрельного оружия и задействовано около двух десятков каскадеров и дублеров.


Среди самых эффектных экшн сцен – финальный взрыв здания. Эпизод снимался в одном из настоящих домов испанского Гарлема, причем от греха подальше жители в округе были эвакуированы. Всего для съемок этой сцены было задействовано 6 камер. Другой впечатляющий момент – выстрел ракеты по комнате Леона. Чтобы запечатлеть полет снаряда, по длине пола был проведен монорельс, на который закрепили камеру. При пуске ракеты с помощью сжатого воздуха, камера сопровождала ее движение. При этом сама ракета была подвешена на проволоке, окрашенной в тон декораций, чтобы ее не было заметно.


Нельзя было заранее сказать, получит ли фильм положительную критику, однако на съемочной площадке в это свято верили - и, как оказалось, не зря. На сегодняшний день, 21 год спустя после премьеры, фильм занимает 27 место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb. А на русскоязычном сайте КиноПоиск "Леон" занимает 8 место из 250 в списке лучших фильмов.

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38 comments :
( 38 comments Leave a comment )
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zavod007
2017-09-22 04:53 pm (UTC)
самый годный у бессона.

случайно как-то вышел.
(Reply) (Parent) (Thread)
type0_negative
2017-09-22 06:49 am (UTC)
я не смотрел это кино
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deathtiny
2017-09-22 07:25 am (UTC)
торренты дают шанс. фильм отличный, не тупой боевичог, но и не занудный "афтарский артхаос"! )
(Reply) (Parent) (Thread)
type0_negative
2017-09-22 07:36 am (UTC)
французов терпеть не могу
(Reply) (Parent) (Thread)
type0_negative
2017-09-22 08:10 am (UTC)
кубаноид мля)) не просто терпеть не могу французов -какие то у них спецефические ужимки и вообще слюнтяйский менталитет .
(Reply) (Parent) (Thread)
siron_nsk
2017-09-22 11:01 am (UTC)
Держите нас в курсе.
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type0_negative
2017-09-22 04:02 pm (UTC)
держись в курсе
(Reply) (Parent) (Thread)
gemar68
2017-09-22 07:43 am (UTC)
"Драматическая история любви хладнокровного убийцы и маленькой девочки..."
Что ж вы из Рено педофила-то делаете)) Там он к ней как к дочке относился.
(Reply) (Thread)
peterpass
2017-09-22 07:46 am (UTC)

Смотрел не меньше десяти раз и полную режисерскую версию. По мне фильм шикарен.

(Reply) (Thread)
bred_master
2017-09-22 07:53 am (UTC)
Один из лучших фильмов в истории французского кино, имхо)
(Reply) (Thread)
Петрович
2017-09-22 08:07 am (UTC)
Блин захотелось ещё раз пересмотреть! )
(Reply) (Thread)
zazyabla
2017-09-22 08:56 am (UTC)
Спасибо за статью! Надо было ещё добавить короную фразу: "Это тебе от Матильды!"
(Reply) (Thread)
nazaroff
2017-09-22 08:58 am (UTC)
из французского лучший фильм
(Reply) (Thread)
g_bukin
2017-09-22 09:00 am (UTC)
умели раньше снимать..
(Reply) (Thread)
look_y
2017-09-22 09:21 am (UTC)
фильм не только дерьмовый по сути, но и по содержанию: киллер нежно любит девочку... учит её эффективно убивать, сам громоздит гору трупов и при этом у него в душе не происходит ничего, что может помешать ему испытывать ЛЮБОВЬ! т.е. он растлевает детскую душу и опа-на! встретились два одиночества с любовью! разве такое могут снимать люди? но то такое... как люди могут такое советовать смотреть с положительными рекомендациями?
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mackar1962
2017-09-22 12:31 pm (UTC)
В "горе трупов" ни в коем случае не должно было быть женщин и детей.
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look_y
2017-09-23 09:45 am (UTC)
вы ошибаетесь! в горе трупов не было ни одного из их племени
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zavod007
2017-09-22 04:56 pm (UTC)
аутист.

вполне жизненно.
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koshka_zima
2017-09-22 06:15 pm (UTC)
Фильм прекрасен. И Матильда теперь умеет защищать себя. А горы трупов - просто работа.
Экий Вы очкотряс.
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look_y
2017-09-23 09:44 am (UTC)
"А горы трупов - просто работа" - разве это не доказательство достигнутой авторами фильма цели? цель у них одна - расчеловечение людей
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koshka_zima
2017-09-23 09:53 am (UTC)
Убийства себе подобных - неотъемлемая часть человеческой натуры. Некоторые даже на брезгуют и их поеданием. Например, кроманьонцы, от которых мы все, собссссно, и происходим, в свое время поистребляли и полопали не таких умных и агрессивных неандертальцев. Так и что, и Вы - потомок убийц и людоедов. Смиритесь. :)))))))
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look_y
2017-09-23 10:00 am (UTC)
да я понял, понял! процесс у вас идёт в сторону кроманьонцев и я смирился
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koshka_zima
2017-09-23 10:14 am (UTC)
Процессу не надо ни в какую сторону идти, он уже там. И оооооочень давно. Сейчас мы можем наблюдать как "съедают" европеоидов. Лохи и слабаки потому что. Жизня такая. Релакснитесь. :)))))
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look_y
2017-09-23 10:19 am (UTC)
мне кажется, что вы бравируете на пустом месте. не верю, что вы получаете удовольствие от общения с быдлом, потерявшем культурную оболочку. культура - это очень тонкий и ранимый слой на человеке, который легко сорвать такими фильмами
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koshka_zima
2017-09-23 11:11 am (UTC)
А быдло тут причем?
И если "культурная оболочка" - это попросту говоря, дрябложопый очкотряс, который "тиллигентно" сбежит, если до меня гопота на улице докопается, потому что он человеколюб сраный, то я предпочитаю Леона, который достанет пистолет и перестреляет этот мусор.

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тот редкий случай

wolfberry77
2017-09-22 11:14 am (UTC)
когда это не просто картоная плоская, а самая настоящая реальность. отличный просто фильм.
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technogenus
2017-09-22 02:33 pm (UTC)
Фильм классный!
(Reply) (Thread)
as_romanoff
2017-09-22 04:11 pm (UTC)
натали портман с леоном, это так сексуально, жаль, что нет продолжения.
прокинет ее с бабками "банкир" леона или нет?
или она его замочит ...
(Reply) (Thread)
Scotch be Live
2017-09-22 04:39 pm (UTC)
Замочит - и к бабке не ходи ! :)
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as_romanoff
2017-09-22 04:44 pm (UTC)
хотелось бы посмотреть ... кстати, она уже подросла.
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Scotch be Live
2017-09-22 07:38 pm (UTC)
Это мягко говоря ! :) Оттого, время продолжения и ушло !
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as_romanoff
2017-09-22 07:45 pm (UTC)
но я надеюсь, как и на "мистер и миссис смит-2"
это даже на кинопоиске в планах стояло ...
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Scotch be Live
2017-09-22 09:33 pm (UTC)
А я считаю, что снимать нужно было, лет 15-17 назад - с 36-летней тётей будет уже не то ! Хотя, кто знает ..?!
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as_romanoff
2017-09-22 09:41 pm (UTC)
как ни странно, даже если ее снимут лет через 20,
я первым прискачу смотреть, как 56 летняя подруга леона, все же нашла этого козла и начала ему отстреливать яйца! одно за другим, одно за другим, одно за другим ...
ну и пофиг что у мужика всего два яйца, наука то за 20 лет продвинется вперед и он на ее денежки, козел вонючий, пришьет себе еще кучу яиц, что бы выглядеть настоящим мужуком!
а она ему, как в тире - одно за одним ...
с удовольствием посмотрю
гы!
p.s. а вернее, найдет этого козла ее внучка, лучшая ученица бабушки-киллера, вместе со своим женихом, а потом и бабушка достанет свою любимый пистолет, память о леоне ...
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Scotch be Live
2017-09-22 11:24 pm (UTC)
Много улыбался, пока читал ! :)))))) По сути, готовый сценарий ! :))))

Edited at 2017-09-22 11:25 pm (UTC)
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koshka_zima
2017-09-22 06:13 pm (UTC)
Один из моих любимейших фильмов.
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