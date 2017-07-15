Как сделать торцевую разделочную доску

Как делают профессионалы торцевые разделочные доски? Берут ценного дерева, распускают, склеивают, режут, переворачивают, склеивают, шлифуют и пропитывают маслом. Но ярешил пойти другим путем.
Так как из ценных пород дерева есть только дубовые столбы, то решил делать из них. Друг помог нарезать из этих столбов плашки, толщиной 2 см и шириной 5 см. Длина разная, потому что столбы были кривые, как борода Джафара из Аладдина, да и диаметр столбов разная (10 и 7 см). Ну а дальше процесс. Склеивал на столярный ПВА, потом все выравнивая электрофуганком, шлифовал насадкой на дрель с гридностью 36 и 180. Пропитал минеральным маслом и воском. Кромки вырезал фрезером.
В итоге получилась доска длина 40см, ширина 30см, толщина 4,7см. Вес 3244 грамма(взвешивали на почте). Подарок вроде понравился)
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А пва долго сохнет?
Только цельная (и никаких торцов), мягкая (ножи меньше тупятся) древесина - сосна годится
Edited at 2017-07-15 08:38 am (UTC)
На самом деле у меня десять лет три доски из кедровой сосны (кедра) и нормуль. Некоторые скоблят их для красоты, некоторые и фуганочком пройдутся, а я только мою. ПВА, кстати, воду не любит. А если прям охота пропитать, то пчелинный воск (не парафин) ну или масло льняное, хотя не знаю зачем.
Edited at 2017-07-15 11:15 am (UTC)
вот насчет ПВА - нужно, конечно крепко подумать
Я не в плане разделочной доски. Надо пару досточек склеить. Вот думаю какой клей выбрать.
А пва для разделочной доски это бред. Он влагу не любит. Развалится та доска через месяц эксплуатации.
некоторым это нравится.
В результате доску придется регулярно шлифовать.
Собственно, мне чужие проблемы до лампочки, я просто в недоумении, зачем эти проблемы создавать.
Кроме того, влага впитывается тоже вдоль волокон. Так что торцевая разделочная доска - красиво, но абсолютно непрактично.
А из-за впитывания влаги волокнами про торцевые доски везде пишут, что их пропитывают маслом.
Так что, мне кажется, что продавцы торцевых досок тупо разводят клиентов на бабло.
Пост, конечно, рекламный, но смысл в нем есть
2. Выбор клея - вообще за гранью добра и зла. ПВА - непищевой.
3. Пропитка минеральным маслом - кому-то хочется кушать нефтепродукт?
- доску надо брать цельную и собирать с помощью поперечин, "ласточкин хвост" - как раньше делали двери из досок.
- клей лучше не использовать, но если приспичило - уж лучше мездровый, им хоть не отравишься
- пропитывать надо льняным маслом, продается в любой аптеке, типа 100 руб за поллитру
Вобщем ужос-ужос...
Даже ФАБРИЧНУЮ клееную доску - выгибает, мама не горюй; эта же самодеятельность - вообще не пригодна для использования в качестве разделочной доски; на неё разве что горшок с цветком поставить можно... но - зачем?