как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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Как сделать торцевую разделочную доску
кэс серо-зеленый
aslan wrote in kak_eto_sdelano
July 15th, 8:01
Как говорят древние, лучший подарок, это подарок сделанный своими руками) Решил сделать другу на ДР такую доску из дуба.




Как делают профессионалы торцевые разделочные доски? Берут ценного дерева, распускают, склеивают, режут, переворачивают, склеивают, шлифуют и пропитывают маслом. Но ярешил пойти другим путем.

Так как из ценных пород дерева есть только дубовые столбы, то решил делать из них. Друг помог нарезать из этих столбов плашки, толщиной 2 см и шириной 5 см. Длина разная, потому что столбы были кривые, как борода Джафара из Аладдина, да и диаметр столбов разная (10 и 7 см). Ну а дальше процесс. Склеивал на столярный ПВА, потом все выравнивая электрофуганком, шлифовал насадкой на дрель с гридностью 36 и 180. Пропитал минеральным маслом и воском. Кромки вырезал фрезером.



Торцевая разделочная доска торцевая доска, рукоделие с процессом, дуб, рукожоп, подарок на день рождения, разделочная доска, длиннопост







Торцевая разделочная доска торцевая доска, рукоделие с процессом, дуб, рукожоп, подарок на день рождения, разделочная доска, длиннопост





В итоге получилась доска длина 40см, ширина 30см, толщина 4,7см. Вес 3244 грамма(взвешивали на почте). Подарок вроде понравился)

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За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
33 comments :
( 33 comments Leave a comment )
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got222
2017-07-15 05:04 am (UTC)

А пва долго сохнет?

(Reply) (Thread)
anry70
2017-07-15 08:32 am (UTC)
Капец, хочешь поливинилацетата пожрать? У автора с головой непорядок. Минеральное масло, вообще капец! Сразу бы бензинчиком напитал.

Только цельная (и никаких торцов), мягкая (ножи меньше тупятся) древесина - сосна годится

Edited at 2017-07-15 08:38 am (UTC)
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pomdepmon
2017-07-15 10:00 am (UTC)
Сосна воняет хвоей.
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anry70
2017-07-15 10:47 am (UTC)
От этого скипидара бактерии не живут на доске. В сосновых лесах воздух вообще стерилен. Раньше (да и сейчас) даже туберкулезникам рекомендовали в сосновых борах жить.

На самом деле у меня десять лет три доски из кедровой сосны (кедра) и нормуль. Некоторые скоблят их для красоты, некоторые и фуганочком пройдутся, а я только мою. ПВА, кстати, воду не любит. А если прям охота пропитать, то пчелинный воск (не парафин) ну или масло льняное, хотя не знаю зачем.

Edited at 2017-07-15 11:15 am (UTC)
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skvo_ru
2017-07-15 10:33 am (UTC)
Вот вот. Тоже не поняла, зачем резать и склеивать?? Нужен цельный кусок древесины, просто хорошо зашкуренный, и все. Не нужен лак тоже. Иначе ножом будут откалываться кусочки и попадать в пищу.
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makan
2017-07-16 12:41 am (UTC)
торцевые доски - на порядок лучше обычных.
вот насчет ПВА - нужно, конечно крепко подумать
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got222
2017-07-16 07:00 am (UTC)

Я не в плане разделочной доски. Надо пару досточек склеить. Вот думаю какой клей выбрать.
А пва для разделочной доски это бред. Он влагу не любит. Развалится та доска через месяц эксплуатации.

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wbuey
2017-07-15 05:38 am (UTC)
А в чем смысл делать торцевую от отличие от доски с продольными волокнами?
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Вася Петров
2017-07-15 07:00 am (UTC)
в плохо проклееннные щели набивается мясо и гниёт.
некоторым это нравится.
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opossum
2017-07-15 08:01 am (UTC)
У Вас в фамилии опечатка - не Петров, наверное, а Петросян.
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restoran
2017-07-15 12:17 pm (UTC)
видимо, вы никогда ничего не резали на разделочных досках.
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opossum
2017-07-15 05:17 pm (UTC)
Т.е. Вы тоже считаете, что мясо забивается в стыки?
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restoran
2017-07-15 05:39 pm (UTC)
при чем тут стыки. Банально нож будет при резке разделять волокна древесины, и достаточно быстро поверхность станет "лохматой". И да, туда будет забиваться мясо и все такое.
В результате доску придется регулярно шлифовать.

Собственно, мне чужие проблемы до лампочки, я просто в недоумении, зачем эти проблемы создавать.
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makan
2017-07-16 12:42 am (UTC)
это, видимо какие-то плохие доски из мягкой древесины.
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restoran
2017-07-16 10:29 am (UTC)
почему плохие? Дрова рубят вдоль волокон. Практически любая древесина расслаивается именно вдоль, а не поперек, независимо от твердости. На торцевой доске ножом вы режете именно вдоль волокон, и они расслаиваются.
Кроме того, влага впитывается тоже вдоль волокон. Так что торцевая разделочная доска - красиво, но абсолютно непрактично.
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restoran
2017-07-16 10:37 am (UTC)
есть, правда, и контр-аргументы, т.е. "за" торцевую доску. Мол, нож режет по волокнам, волокна "сходятся", поэтому поверхность остается ровной, в отличие от обычных досок. Тут думаю, что это исключительно визуальный эффект.
А из-за впитывания влаги волокнами про торцевые доски везде пишут, что их пропитывают маслом.
Так что, мне кажется, что продавцы торцевых досок тупо разводят клиентов на бабло.
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antiteron
2017-07-15 07:21 am (UTC)
Выгибает её очень хорошо со временем плюс трещины
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Пост, конечно, рекламный, но смысл в нем есть

opossum
2017-07-15 08:01 am (UTC)
ibigdan.livejournal.com/7363742.html
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sovietklop
2017-07-15 08:32 am (UTC)
а в чём ее круть окромя пафоса?
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durgulel_great
2017-07-15 09:24 am (UTC)
вместо колоды для разделки мяса топориком может пригодиться, в домашних условиях. А зачем еще - не знаю.
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sevooo
2017-07-15 09:42 am (UTC)
Не нужная херня, но зарукосуйность пять!
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pomdepmon
2017-07-15 09:59 am (UTC)
Профессионалы делают из цельного куска.
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homelessnicola
2017-07-15 11:50 am (UTC)
Сократил другу жизнь. Надеюсь он пост уже читал.
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https://openid-provider.appspot.com/nanometrolog
2017-07-15 11:50 am (UTC)
1. Конструкция выбрана неверно - торцы впитывают лучше, чем боковые поверхности, в результате весь сок, маринад, кровь и т.п. будут уходить в дерево, вонять и гнить.
2. Выбор клея - вообще за гранью добра и зла. ПВА - непищевой.
3. Пропитка минеральным маслом - кому-то хочется кушать нефтепродукт?

- доску надо брать цельную и собирать с помощью поперечин, "ласточкин хвост" - как раньше делали двери из досок.
- клей лучше не использовать, но если приспичило - уж лучше мездровый, им хоть не отравишься
- пропитывать надо льняным маслом, продается в любой аптеке, типа 100 руб за поллитру

Вобщем ужос-ужос...
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ratiborr_rus
2017-07-15 12:22 pm (UTC)
Странное рукоблудство..
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kanadskij_baton
2017-07-15 01:57 pm (UTC)
Из дуба нельзя. От постоянной воды дуб покрывается плесенью и плохо пахнет. Нужно из пальмы или африканских сортов: махагони, кевасинго и тп. И не нужно поперечную, нужно продольную в три слоя противоположной направленности, чтобы не коробило.
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veritasf
2017-07-15 02:28 pm (UTC)
Сосна самый полой материал для этого. Дуб пропитанный - еще как можно. Клей то хоть не токсичный? Я бы и врагу такое не дарил ...
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manonknits
2017-07-16 06:12 am (UTC)
Вот да. Дубовая разделочная доска (целиковая, продольный распил) активно жива больше 20 лет. Сосновые-березовые - через пару лет активного пользования "сьедаются".
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mitya_tek
2017-07-15 03:44 pm (UTC)
Клей не токсичен.
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nemez_06
2017-07-15 03:56 pm (UTC)
Для тех кто будет делать что-то подобное ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗРЕЗАЕШЬ ДОСКУ ПО СЕРДЦЕВИНЕ!!! в этом месте при высыхании образуется самое сильное напряжение. Его нужно снять распилом.
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bar_enosch
2017-07-15 06:47 pm (UTC)
Совершеннейшее идиотство.
Даже ФАБРИЧНУЮ клееную доску - выгибает, мама не горюй; эта же самодеятельность - вообще не пригодна для использования в качестве разделочной доски; на неё разве что горшок с цветком поставить можно... но - зачем?
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manonknits
2017-07-16 06:10 am (UTC)
Красиво. Но только в качестве декоративного элемента. Отличный пост про то как можно сделать стеновую панель, например.
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