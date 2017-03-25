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kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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Как сделать курительную трубку из Гэндальфа
кэс серый
aslan wrote in kak_eto_sdelano
March 25th, 9:09
Сидрит Вакари занимается скульптурой и изготовлением курительных трубок 18 лет. На создание трубок его вдохновляют герои различных произведений и фильмов. Но особую любовь он питает к персонажам "Властелина колец", чьи многочисленные образы он воплощает в своих работах.

Как например этот дракон, на создание которого ушло около 250 часов.



При изготовлении этой трубки он использовал особо прочный бриар, возрастом более 50 лет.



Чем старше дерево, тем оно прочнее и сложнее в обработке.



При превращении бриара в дракона Смауга Сидрит использовал только ножи.



Так выглядит трубка спустя месяц после начала работы.



Довольно сложная работа.



В законченном виде. Рядом стрела нужная для утрамбовки табака.



Гимли сын Глоина.



Гэндальф Серый. Бегите глупцы!



Дэйви Джонс из "Пиратов Карибского моря".



Дарт Мол из "Звездных войн" и Гимли из "Хоббита".



Трубка выглядит довольно внушительно.



Гэндальф Белый.



Курительная коллекция - Моисей, Давид (вдохновлено работами Микеланджело) и Эдгар Аллан По.



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4 comments :
( 4 comments Leave a comment )
  • 1
homelessnicola
2017-03-25 06:23 am (UTC)
Стремные, их только для музея можно сделать, а курить - никак.
(Reply) (Thread)
zlobin_aa
2017-03-25 01:04 pm (UTC)
Дэйви Джонс очень впечатлил :-)
(Reply) (Thread)
sheva_vet
2017-03-25 02:22 pm (UTC)
На вопрос «как это сделано» ответа даже близко нет.
(Reply) (Thread)
todofbander
2017-03-25 04:34 pm (UTC)
Не, это не то!
В кольцах курили трубки с мундштуком длиной около 30 см, тонким, от 0,5 до 1,0 см в диаметре и имеющим изогнутую форму. Вот, такой сделать - другое дело!
А это просто резьба по дереву. Хорошая, но не такого уровня, как в Петергофе, например. До того 300-летнего уровня не дотягивает.

Как можно сделать отверстие в таком мундштуке?
Да еще там, похоже, он был цельный вместе с трубкой.

В-общем, не впечатлило совсем. Так себе.

Edited at 2017-03-25 04:37 pm (UTC)
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( 4 comments Leave a comment )
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