Как сделать курительную трубку из Гэндальфа

Как например этот дракон, на создание которого ушло около 250 часов.
При изготовлении этой трубки он использовал особо прочный бриар, возрастом более 50 лет.
Чем старше дерево, тем оно прочнее и сложнее в обработке.
При превращении бриара в дракона Смауга Сидрит использовал только ножи.
Так выглядит трубка спустя месяц после начала работы.
Довольно сложная работа.
В законченном виде. Рядом стрела нужная для утрамбовки табака.
Гимли сын Глоина.
Гэндальф Серый. Бегите глупцы!
Дэйви Джонс из "Пиратов Карибского моря".
Дарт Мол из "Звездных войн" и Гимли из "Хоббита".
Трубка выглядит довольно внушительно.
Гэндальф Белый.
Курительная коллекция - Моисей, Давид (вдохновлено работами Микеланджело) и Эдгар Аллан По.
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В кольцах курили трубки с мундштуком длиной около 30 см, тонким, от 0,5 до 1,0 см в диаметре и имеющим изогнутую форму. Вот, такой сделать - другое дело!
А это просто резьба по дереву. Хорошая, но не такого уровня, как в Петергофе, например. До того 300-летнего уровня не дотягивает.
Как можно сделать отверстие в таком мундштуке?
Да еще там, похоже, он был цельный вместе с трубкой.
В-общем, не впечатлило совсем. Так себе.
Edited at 2017-03-25 04:37 pm (UTC)