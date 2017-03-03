Как превратить цементный завод в роскошный особняк

Завод, расположенный в непосредственной близости от Барселоны, возник во времена индустриализации в годы Первой мировой войны, и учитывая это ему предстояло претерпеть большое количество ремонтных работ после того, как он попал в руки Рикардо Бофилла и его команды.
После нескольких лет частичной деконструкции, архитектор проекта решил украсить особняк растительностью, и отделать интерьер в духе современного времени, чтобы было место как для жизни в нем, так и для работы.
La Fábrica совершенствуется до сих пор, и работы по его облагораживанию продолжаются по сей день.
Промышленные трубы, которые когда-то наполняли воздух дымом в настоящее время стали пристанищем зеленых насаждений.
Он сразу же увидел потенциал в здании, и начал ремонтировать его.
После нескольких лет частичной разборки, его команда приступила к отделке интерьера.
Внешний вид особняка природа украсила зеленью, а команда только подкорректировала ее.
Структура завода была полностью преобразована в интересный и уникальный дом.
"Цементный завод является моим местом работы", - Бофилл пишет на своем официальном сайте.
Каждая комната оформлена особенно, и здесь нет двух одинаковых комнат.
"У меня создается впечатление, что я живу в закрытой вселенной, которая защищает меня от внешней и повседневной жизни", — пишет Бофилл.
"Жизнь здесь течет непрерывно, и разница между работой и досугом очень мала"
На всей территории особняка расположены уголки для релаксации.
Рабочее пространство здесь также является основополагающим компонентом, поскольку команда Бофилла использует часть дома в качестве студии.
Снаружи бывшая фабрика окружена зеленью, эвкалиптами, пальмами и оливковыми деревьями
Это придает зданию таинственность романтических развалин и делает его неповторимым.
Кухня-столовая расположена на первом этаже, и служит местом для встреч в кругу семьи
Несмотря на свою невероятную трансформацию, завод по-прежнему находится в стадии разработки по сей день.
Бофилл сравнивает постоянную эволюцию проекта с собственным образом жизни и творческим видением.
La Fábrica предстоит еще много работы на пути к ее усовершенствованию
Любое пространство может стать чем-то новым и красивым, если у его создателя есть творческое мышление и фантазия.
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Шикарно получилось
Цемент вроде вреден?) но красиво))
остальные приходят в гости.
Спасибо за статью!
жаль, в рф это невозможно
А также туева хонна денег. Без денег (БОЛЬШИХ ДЕНЕГ) ни мышление ни фантазия ничего не даст.
Единственные несколько сомнительные моменты - в этой зелени ведь куча всяческой живности обитает. Всякие пауки в унитазах, сороконожки в кухонном столе, мышки в гардеробе, вот это все, субтропическое. Ну и стойкость бетона несколько неочевидна, зависит от стандартов во времена строительства завода и влияния корешков всей этой цветущей зелени. Скорее всего, впрочем, на век владельца она более чем достаточна.
Блин... но СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ...
В нашем климате, кстати, из аналогичного завода получилось бы что-то не менее интересное, хотя и в совершенно другой стилистике. Зелени, окон и террас меньше, больше закрытых пространств. Какой-то конгломерат разнотипных кондоминиумов, что ли...