как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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Как превратить цементный завод в роскошный особняк
кэс серый
aslan wrote in kak_eto_sdelano
March 3rd, 8:01
Когда Рикардо Бофилл наткнулся на полуразрушенный цементный завод в 1973 году, он сразу же понял, какой потенциал он в себе таит. Так родился проект La Fábrica, в результате которого спустя 45 лет завод был превращен в уникальный особняк.



Завод, расположенный в непосредственной близости от Барселоны, возник во времена индустриализации в годы Первой мировой войны, и учитывая это ему предстояло претерпеть большое количество ремонтных работ после того, как он попал в руки Рикардо Бофилла и его команды.

После нескольких лет частичной деконструкции, архитектор проекта решил украсить особняк растительностью, и отделать интерьер в духе современного времени, чтобы было место как для жизни в нем, так и для работы.

La Fábrica совершенствуется до сих пор, и работы по его облагораживанию продолжаются по сей день.

Промышленные трубы, которые когда-то наполняли воздух дымом в настоящее время стали пристанищем зеленых насаждений.

Он сразу же увидел потенциал в здании, и начал ремонтировать его.



После нескольких лет частичной разборки, его команда приступила к отделке интерьера.



Внешний вид особняка природа украсила зеленью, а команда только подкорректировала ее.



Структура завода была полностью преобразована в интересный и уникальный дом.



"Цементный завод является моим местом работы", - Бофилл пишет на своем официальном сайте.



Каждая комната оформлена особенно, и здесь нет двух одинаковых комнат.



"У меня создается впечатление, что я живу в закрытой вселенной, которая защищает меня от внешней и повседневной жизни", — пишет Бофилл.



"Жизнь здесь течет непрерывно, и разница между работой и досугом очень мала"



На всей территории особняка расположены уголки для релаксации.



Рабочее пространство здесь также является основополагающим компонентом, поскольку команда Бофилла использует часть дома в качестве студии.



Снаружи бывшая фабрика окружена зеленью, эвкалиптами, пальмами и оливковыми деревьями



Это придает зданию таинственность романтических развалин и делает его неповторимым.



Кухня-столовая расположена на первом этаже, и служит местом для встреч в кругу семьи



Несмотря на свою невероятную трансформацию, завод по-прежнему находится в стадии разработки по сей день.



Бофилл сравнивает постоянную эволюцию проекта с собственным образом жизни и творческим видением.



La Fábrica предстоит еще много работы на пути к ее усовершенствованию



Любое пространство может стать чем-то новым и красивым, если у его создателя есть творческое мышление и фантазия.



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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
39 comments :
( 39 comments Leave a comment )
  • 1
vodovatov
2017-03-03 05:16 am (UTC)

Шикарно получилось

(Reply) (Thread)
fanagoriya
2017-03-03 05:19 am (UTC)

Цемент вроде вреден?) но красиво))

(Reply) (Thread)
sg_agan
2017-03-03 05:35 am (UTC)
Эксцентричный наркоманский бред.
(Reply) (Thread)
Nivenor
2017-03-03 03:17 pm (UTC)
Разумный аргумент обитателя комфортабельной хрущобы.
(Reply) (Parent) (Thread)
popandopulis
2017-03-03 05:36 am (UTC)
На любителя. Я бы не смог в таком жить.
(Reply) (Thread)
funeconomix
2017-03-03 07:39 am (UTC)
такая же точка зрения. Не любитель индустриального стиля.
(Reply) (Parent) (Thread)
fiaaa
2017-03-03 06:03 am (UTC)
и сколько человек живут там интересно
(Reply) (Thread)
z_zwang
2017-03-03 04:00 pm (UTC)
только Эрнст Ставро Блофилд.

остальные приходят в гости.
(Reply) (Parent) (Thread)
fiaaa
2017-03-03 04:02 pm (UTC)
какая печаль
(Reply) (Parent) (Thread)
sara_j_
2017-03-03 06:15 am (UTC)
Потрясающий проект. Спасибо, что поделились.
(Reply) (Thread)
o_bl
2017-03-03 07:08 am (UTC)
у его создателя есть творческое мышление и фантазия... и деньги. :)

Спасибо за статью!
(Reply) (Thread)
kira_za
2017-03-03 09:53 am (UTC)
Ага...и климат соответствующий...представила это зимой в наших широтах...бееее
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o_bl
2017-03-03 10:16 am (UTC)
Мне сейчас знакомый архитектор то же самое написал )))
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jr0
2017-03-03 12:38 pm (UTC)
Очень похожие заводы есть в России. Не падают.
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in fiocci
2017-03-03 07:34 am (UTC)
круто
жаль, в рф это невозможно
(Reply) (Thread)
probegavshij
2017-03-03 07:56 am (UTC)
в РФ это прежде всего никому на хрен не надо.
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bred_master
2017-03-03 08:17 am (UTC)
Это еще почему? Скажите что у нас недостаточно заброшенных промышленных сооружений?!) У нас как раз для подобных прожектов места навалом.
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in fiocci
2017-03-03 08:27 am (UTC)
перевод промки в ижс труден и тернист
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bred_master
2017-03-03 08:35 am (UTC)
Судя по тому, сколько в том же ДС бывших фабрик переделано под офисы, хостелы и т.д. - полагаю все же не настолько тернист) Особенно при наличии желания и денех.
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oliuverde
2017-03-03 08:47 am (UTC)
Отапливать такие объемы как? У нас не Барселона :) хотя и там зимой не жарко, прямо скажем.
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bred_master
2017-03-03 08:53 am (UTC)
Ну тут ведь как - есть проблема, будет решение) Если есть деньги на целый старый завод и его реновацию - определенно сопровождение не будет проблемой. Мне для нашей полосы приходит такое решение - разделить здание на несколько зон. Отапливать как жилые помещения только "сердце", а уже чем дальше от него - все больше переходить на уличные температуры. Да и прикольно это. За окном к примеру -20, надоело сидеть в своих +20? Накинул пальто, вышел на террасу крытую с +5 - сидишь, смотришь на снег кругом - круто!) Целиком отапливать такое сооружение имхо бессмысленно, там ведь больше половины площади - чисто антураж.
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kira_za
2017-03-03 09:58 am (UTC)
Представьте как это будет выглядеть при наших -20 со стороны...Сомневаюсь, что вам захочется там жить..да даже подойти близко может не захотеться. Что-то зелененькое там появится в конце мая...и месяца на три в году
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jr0
2017-03-03 12:39 pm (UTC)
Отапливать можно и при -20С.
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kira_za
2017-03-03 01:14 pm (UTC)
да причем здесь отапливать...без зелени это будет просто бывший завод..и ничего более
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jr0
2017-03-03 01:21 pm (UTC)
Вьюны вполне удачно переносят зимы при -40С. Мхи и лишайники еще лучше.
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swdukk
2017-03-03 12:45 pm (UTC)
-20 это было так давно. в эту зиму ДС было -38
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in fiocci
2017-03-03 08:51 am (UTC)
офис и частный дом разные вещи
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bred_master
2017-03-03 08:56 am (UTC)
Волшебное слово "апартаменты".
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wollsen
2017-03-03 07:43 am (UTC)
отличная работа
(Reply) (Thread)
probegavshij
2017-03-03 07:56 am (UTC)
В таком доме должен жить или суперзлодей или супергерой из комиксов
(Reply) (Thread)
garpoon
2017-03-03 08:02 am (UTC)
отличная идея, только очень ресурсозатратная
(Reply) (Thread)
cherny_enot
2017-03-03 09:18 am (UTC)
ну так 45 лет от идеи до реализации
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sergey_ant
2017-03-03 08:11 am (UTC)
Отличный проект
(Reply) (Thread)
dnuoh_flow
2017-03-03 10:04 am (UTC)
"Любое пространство может стать чем-то новым и красивым, если у его создателя есть творческое мышление и фантазия."
А также туева хонна денег. Без денег (БОЛЬШИХ ДЕНЕГ) ни мышление ни фантазия ничего не даст.
(Reply) (Thread)
1
2017-03-03 02:12 pm (UTC)
Если у тебя мышление и фантазия, то и большие деньги будут, а потом уж и воплащай мечты в жизнь.
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de_de_de
2017-03-03 10:18 am (UTC)
красота-то какая, лепота..
(Reply) (Thread)
texconten
2017-03-03 12:08 pm (UTC)
Здорово сделано, правда. Завод превратился в странный футуристический замок.

Единственные несколько сомнительные моменты - в этой зелени ведь куча всяческой живности обитает. Всякие пауки в унитазах, сороконожки в кухонном столе, мышки в гардеробе, вот это все, субтропическое. Ну и стойкость бетона несколько неочевидна, зависит от стандартов во времена строительства завода и влияния корешков всей этой цветущей зелени. Скорее всего, впрочем, на век владельца она более чем достаточна.

Блин... но СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ...

В нашем климате, кстати, из аналогичного завода получилось бы что-то не менее интересное, хотя и в совершенно другой стилистике. Зелени, окон и террас меньше, больше закрытых пространств. Какой-то конгломерат разнотипных кондоминиумов, что ли...
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jr0
2017-03-03 12:41 pm (UTC)
Этот замысел для Европы обычный. Так замки перестраивали в жилье. Мельницы и конюшни.
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