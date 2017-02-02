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kak_eto_sdelano

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Как создавали мультфильм "Трое из Простоквашино"
кэс синий
aslan wrote in kak_eto_sdelano
February 2nd, 8:01
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Этот мультфильм смело можно назвать классикой советской мультипликации. Его любят и дети, и взрослые уже почти 40 лет. И чем старше я становлюсь, тем больше мне он нравится. Смысл многих фраз из этого мультика ребёнок понять, наверное, не в силах. А сколько этих фраз из него ушло в лексикон в виде цитат?! Не это ли показатель популярности?


Трое из Простоквашино
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

А начиналась история этого мультфильма в пионерском лагере, где тогда ещё молодой Эдуард Успенский подрабатывал библиотекарем. Интересных книг на всех детей не хватало, и начинающий писатель, чтобы развлечь малышей стал придумывать как бы вечернюю сказку - приключения жителей деревни Простоквашино: славного Дяди Федора, преданного и честного Шарика, потрясающе умного, немного ироничного кота Матроскина и старенького почтальона Печкина

001
Раскадровка к мультфильму "Трое из Простоквашино"

Интересно, что в начале Дядю Федора Успенский представил детям как лесника, проживающего в деревне, но по совету Бориса Заходера изменил его на мальчика, ровесника потенциальных читателей.

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Раскадровка к мультфильму "Трое из Простоквашино"

Книга была впервые опубликована в 1973 году. Не без проблем. Редакторам очень не нравились двусмысленные фразы, за которые мы теперь и любим этот мультфильм. А через год повесть была экранизирована – на творческом объединение «Экран» вышел трехсерийный мультфильм «Дядя Фёдор, пёс и кот». Но этот мультфильм не имел успеха.

003
Раскадровка к мультфильму "Трое из Простоквашино"

Ну а спустя 4 года историю решили переснять. Эдуард Успенский переписал сценарий. В итоге в него не вошло много моментов из повести. Но возможно это и к лучшему. Ведь популярность нового мультфильма превзошла книгу в сотни раз.

Трое из Простоквашино
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

Режиссёром "перезапуска" стал Владимир Попов. Работу по созданию образов героев он разделил между двумя художниками-постановщиками. Левон Хачатрян работал над образами почтальона Печкина, Папы и Мамы дяди Фёдора и самого дяди Фёдора

Почтальон Печкин
Шер А.С. Эскиз к фильму «Зима в Простоквашино». Собрание Музея кино

Николай Ерыкалов работал над образами животных: кота Матроскина, пса Шарика, коровы Мурки и её телёнка Гаврюши.

Кот Матроскин и Шарик
Предварительный эскиз к мультфильму "Трое из Простоквашино". Собрание Музея кино

Ерыкалову долго не давался образ Галчонка — птичка получалась безликой, не такой, как представлял ее режиссер. Отложив человеческих персонажей, к работе над пернатым подключился Хачатрян — но тоже безуспешно. В конце концов, дело дошло до того, что каждого, кто заходил в комнату художников на «Союзмультфильме», просили нарисовать Галчонка. К его созданию приложил руку и Леонид Шварцман — создатель Чебурашки. В итоге птичку слепила дружба: внешность Галчонка вобрала в себя элементы, нарисованные лучшими художниками-мультипликаторами СССР

Галчонок
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

С героями-людьми тоже не все было просто. Маму Дяди Федора Левон Хачатрян, недолго думая, срисовал со своей жены — актрисы Ларисы Мясниковой. "Маленького роста, короткая прическа, в очках. Попов внес свои поправки... Очки. На моем эскизе они были круглые, какие носит моя жена, но Попов считал, что лучше квадратные", — позже писал Хачатрян. Поговаривают, жена художника возмущалась - мол, ее изобразили в мультике какой-то нервной и вредной, а ведь она совсем не такая. От гнева жены Хачатряна спасла именно форма очков: "Я бы такие ни за что не надела. Надеюсь, все это понимают и никто не станет ассоциировать эту вашу маму со мной", — смилостивилась Мясникова

Мама
Шер А.С. Эскиз к фильму «Зима в Простоквашино». Собрание Музея кино

Но наибольший конфликт вызвал Дядя Федор. Предлагаемым художником образом мальчика режиссёр был недоволен

Дядя Фёдор
Педварительные эскизы к мультфильму "Трое из Простоквашино". Собрание Музея кино

В итоге его эскиз Попов принёс сам. И в итоге Хачатрян нарисовал его вихрастым, румяным, с носом-картошкой

Дядя Фёдор
Педварительный эскиз к мультфильму "Трое из Простоквашино". Собрание Музея кино

Однако во время работы над следующей серией - "Каникулы в Простоквашино" - в проект пришел новый художник, Аркадий Шер, которому Владимир Попов разрешил перерисовать персонажей. Изменения затронули всех, но больше всего досталось дяде Федору: с его лица практически исчез румянец, нос уменьшился и заострился, вместо беспорядочной "вихрастой" стрижки на голове образовался уложенный начес

Дядя Фёдор
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

Такие «изменения в лице» глубоко оскорбили Левона Хачатряна. Художник разругался с режиссером и ушел из проекта: третью серию, «Зима в Простоквашино», рисовали уже без него. А бедный Дядя Федор к ней опять изменился: обзавелся покраснением на кончике носа, пухлыми губами и совершенно невнятной стрижкой. «Если поставить Дядей Федоров из всех трех серий рядом, окажется, что это совершенно разные мальчики! Я такого не понимаю», — разочарованно сокрушался Хачатрян

Три дяди Фёдора

Досталось и маме дяди Фёдора

Мама дяди Фёдора

Но больше всего разочарования мультфильм принес сотруднику киножурнала "Фитиль" Анатолию Тараскину. В свое время он близко дружил с автором историй про Дядю Федора Успенским. Писатель не скрывал, что отчасти списал кота именно с приятеля — с его характера, его повадок... И первоначально Матроскин должен был зваться Тараскиным. Но Тараскин-человек воспротивился: "Не хочу быть каким-то книжным котом. Если бы ты предложил мне увековечить себя в более известном персонаже — я бы еще подумал..."

В итоге Успенский, отправляя произведение в печать, был вынужден заменить кота Тараскина на кота Матроскина. Книга широкого успеха не имела, а вот после выхода мультфильма имя "Матроскин" узнала вся страна. "Какой же я был дурак! Фамилию пожалел дать! Так хоть в историю бы вошел", — по словам Эдуарда Успенского, переживал Тараскин

Матроскин
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

Во многом успеху простоквашенцы обязаны артистам, которые их озвучили. Состав действительно подобрался первоклассный — Лев Дуров «в роли» Шарика, Борис Новиков — почтальон Печкин, Мария Виноградова — Дядя Федор, Валентина Талызина — его мама. Ну и, разумеется, щедрую порцию первоклассного шарма привнес в мультфильм Олег Табаков, озвучивший Матроскина. Который и поныне упоминает, что десятилетия прошли, а в его голосе по-прежнему проскальзывают кошачьи интонации, да и без цитат не обходится: "А я еще и вышивать могу…. И на машинке тоже!"

озвучка

Мультфильм стал необычайно популярен. В 1980 году на экранах появилось продолжение мультфильма - "Каникулы в Простоквашино". Третья часть – "Зима В Простоквашино" - появилась в 1984 году. Не многие знают, что есть ещё и четвёртая часть - "Весна в Простоквашино", снятый в наше время, но это уже совсем не то

конец
Новогодняя открытка "Трое из Простоквашино". Художник мультфильма А. Шер, художник поздравительной открытки - Т. Жебелева, 1988 год

Взят у dubikvit в История создания мультфильма "Трое из Простоквашино"

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Как нужно делать производственные репортажи
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9 comments :
( 9 comments Leave a comment )
  • 1

А мне нравится "экрановская" версия,

ahax
2017-02-02 07:38 am (UTC)
там есть электросолнце и трактор Митя-продуктовый.
(Reply) (Thread)

Гаврюша, ко мне!

beholder1777
2017-02-02 09:06 am (UTC)
Корова - единственное животное, которое не поддается дрессировке, из столь же развитых и близких к человеку. Вы можете видеть в цирке лошадей, свиней, собак или даже кошек, считающихся воплощением своевольности.
Вы увидите там выполняющих команды голубей, медведей, тигров или тюленей, но никогда не увидите самую обычную корову.
"Единственный, кому удавалось дрессировать корову - это кот Матроскин!"
(Reply) (Thread)
blackinmyeyes
2017-02-02 10:41 am (UTC)
Супер, пойду искать экрановскую версию.
(Reply) (Thread)
bar_suk
2017-02-02 10:57 am (UTC)
Почему мальчика звали дядей ?
(Reply) (Thread)
sdelano_v_sssr
2017-02-02 10:58 am (UTC)
"Потому, что он был серьезный и рассудительный".
(Reply) (Parent) (Thread)
aslan
2017-02-02 10:59 am (UTC)
никто не узнает этой страшной тайны, пока не прочитает текст
(Reply) (Parent) (Thread)
sdelano_v_sssr
2017-02-02 10:57 am (UTC)
Книжки у Успенского вышли невыносимо скучными. Предположу, что успех мультфильмов - заслуга целиком режиссера.
(Reply) (Thread)
iv_an_ru
2017-02-02 03:46 pm (UTC)
Если у библиотекаря цель была растянуть немудрячий сюжет на как можно большее количество вечеров, то цель 100% достигнута --- под страницу этой неспешной нудятины у нас младший деть успешно засыпал.
(Reply) (Parent) (Thread)
sdelano_v_sssr
2017-02-02 06:48 pm (UTC)
Ну разве что как киндер-снотворное...
(Reply) (Parent) (Thread)
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