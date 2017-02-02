Как создавали мультфильм "Трое из Простоквашино"

Этот мультфильм смело можно назвать классикой советской мультипликации. Его любят и дети, и взрослые уже почти 40 лет. И чем старше я становлюсь, тем больше мне он нравится. Смысл многих фраз из этого мультика ребёнок понять, наверное, не в силах. А сколько этих фраз из него ушло в лексикон в виде цитат?! Не это ли показатель популярности?
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
А начиналась история этого мультфильма в пионерском лагере, где тогда ещё молодой Эдуард Успенский подрабатывал библиотекарем. Интересных книг на всех детей не хватало, и начинающий писатель, чтобы развлечь малышей стал придумывать как бы вечернюю сказку - приключения жителей деревни Простоквашино: славного Дяди Федора, преданного и честного Шарика, потрясающе умного, немного ироничного кота Матроскина и старенького почтальона Печкина
Раскадровка к мультфильму "Трое из Простоквашино"
Интересно, что в начале Дядю Федора Успенский представил детям как лесника, проживающего в деревне, но по совету Бориса Заходера изменил его на мальчика, ровесника потенциальных читателей.
Раскадровка к мультфильму "Трое из Простоквашино"
Книга была впервые опубликована в 1973 году. Не без проблем. Редакторам очень не нравились двусмысленные фразы, за которые мы теперь и любим этот мультфильм. А через год повесть была экранизирована – на творческом объединение «Экран» вышел трехсерийный мультфильм «Дядя Фёдор, пёс и кот». Но этот мультфильм не имел успеха.
Раскадровка к мультфильму "Трое из Простоквашино"
Ну а спустя 4 года историю решили переснять. Эдуард Успенский переписал сценарий. В итоге в него не вошло много моментов из повести. Но возможно это и к лучшему. Ведь популярность нового мультфильма превзошла книгу в сотни раз.
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
Режиссёром "перезапуска" стал Владимир Попов. Работу по созданию образов героев он разделил между двумя художниками-постановщиками. Левон Хачатрян работал над образами почтальона Печкина, Папы и Мамы дяди Фёдора и самого дяди Фёдора
Шер А.С. Эскиз к фильму «Зима в Простоквашино». Собрание Музея кино
Николай Ерыкалов работал над образами животных: кота Матроскина, пса Шарика, коровы Мурки и её телёнка Гаврюши.
Предварительный эскиз к мультфильму "Трое из Простоквашино". Собрание Музея кино
Ерыкалову долго не давался образ Галчонка — птичка получалась безликой, не такой, как представлял ее режиссер. Отложив человеческих персонажей, к работе над пернатым подключился Хачатрян — но тоже безуспешно. В конце концов, дело дошло до того, что каждого, кто заходил в комнату художников на «Союзмультфильме», просили нарисовать Галчонка. К его созданию приложил руку и Леонид Шварцман — создатель Чебурашки. В итоге птичку слепила дружба: внешность Галчонка вобрала в себя элементы, нарисованные лучшими художниками-мультипликаторами СССР
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
С героями-людьми тоже не все было просто. Маму Дяди Федора Левон Хачатрян, недолго думая, срисовал со своей жены — актрисы Ларисы Мясниковой. "Маленького роста, короткая прическа, в очках. Попов внес свои поправки... Очки. На моем эскизе они были круглые, какие носит моя жена, но Попов считал, что лучше квадратные", — позже писал Хачатрян. Поговаривают, жена художника возмущалась - мол, ее изобразили в мультике какой-то нервной и вредной, а ведь она совсем не такая. От гнева жены Хачатряна спасла именно форма очков: "Я бы такие ни за что не надела. Надеюсь, все это понимают и никто не станет ассоциировать эту вашу маму со мной", — смилостивилась Мясникова
Шер А.С. Эскиз к фильму «Зима в Простоквашино». Собрание Музея кино
Но наибольший конфликт вызвал Дядя Федор. Предлагаемым художником образом мальчика режиссёр был недоволен
Педварительные эскизы к мультфильму "Трое из Простоквашино". Собрание Музея кино
В итоге его эскиз Попов принёс сам. И в итоге Хачатрян нарисовал его вихрастым, румяным, с носом-картошкой
Педварительный эскиз к мультфильму "Трое из Простоквашино". Собрание Музея кино
Однако во время работы над следующей серией - "Каникулы в Простоквашино" - в проект пришел новый художник, Аркадий Шер, которому Владимир Попов разрешил перерисовать персонажей. Изменения затронули всех, но больше всего досталось дяде Федору: с его лица практически исчез румянец, нос уменьшился и заострился, вместо беспорядочной "вихрастой" стрижки на голове образовался уложенный начес
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
Такие «изменения в лице» глубоко оскорбили Левона Хачатряна. Художник разругался с режиссером и ушел из проекта: третью серию, «Зима в Простоквашино», рисовали уже без него. А бедный Дядя Федор к ней опять изменился: обзавелся покраснением на кончике носа, пухлыми губами и совершенно невнятной стрижкой. «Если поставить Дядей Федоров из всех трех серий рядом, окажется, что это совершенно разные мальчики! Я такого не понимаю», — разочарованно сокрушался Хачатрян
Досталось и маме дяди Фёдора
Но больше всего разочарования мультфильм принес сотруднику киножурнала "Фитиль" Анатолию Тараскину. В свое время он близко дружил с автором историй про Дядю Федора Успенским. Писатель не скрывал, что отчасти списал кота именно с приятеля — с его характера, его повадок... И первоначально Матроскин должен был зваться Тараскиным. Но Тараскин-человек воспротивился: "Не хочу быть каким-то книжным котом. Если бы ты предложил мне увековечить себя в более известном персонаже — я бы еще подумал..."
В итоге Успенский, отправляя произведение в печать, был вынужден заменить кота Тараскина на кота Матроскина. Книга широкого успеха не имела, а вот после выхода мультфильма имя "Матроскин" узнала вся страна. "Какой же я был дурак! Фамилию пожалел дать! Так хоть в историю бы вошел", — по словам Эдуарда Успенского, переживал Тараскин
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
Во многом успеху простоквашенцы обязаны артистам, которые их озвучили. Состав действительно подобрался первоклассный — Лев Дуров «в роли» Шарика, Борис Новиков — почтальон Печкин, Мария Виноградова — Дядя Федор, Валентина Талызина — его мама. Ну и, разумеется, щедрую порцию первоклассного шарма привнес в мультфильм Олег Табаков, озвучивший Матроскина. Который и поныне упоминает, что десятилетия прошли, а в его голосе по-прежнему проскальзывают кошачьи интонации, да и без цитат не обходится: "А я еще и вышивать могу…. И на машинке тоже!"
Мультфильм стал необычайно популярен. В 1980 году на экранах появилось продолжение мультфильма - "Каникулы в Простоквашино". Третья часть – "Зима В Простоквашино" - появилась в 1984 году. Не многие знают, что есть ещё и четвёртая часть - "Весна в Простоквашино", снятый в наше время, но это уже совсем не то
Новогодняя открытка "Трое из Простоквашино". Художник мультфильма А. Шер, художник поздравительной открытки - Т. Жебелева, 1988 год
Взят у dubikvit в История создания мультфильма "Трое из Простоквашино"
Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.
Подписывайтесь на наши проекты в ютюбе
Как это сделано1 - https://goo.gl/fy5MFe
Kak eto sdelano2 - https://goo.gl/8YGIvl
Жан Пежо - https://goo.gl/L88mip
Живой Журнал - http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
Facebook - https://www.facebook.com/kaketosdelano/
Вконтакте - https://vk.com/kaketosdelano
Одноклассники - https://ok.ru/kaketosdelano
Твиттер - https://twitter.com/kaketosdelano
Инстаграм - https://www.instagram.com/kaketosde
Официальный сайт - http://ikaketosdelano.ru/
Мой блог - http://aslan.livejournal.com
Инстаграм - https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook - https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте - https://vk.com/aslanfoto
А мне нравится "экрановская" версия,
Гаврюша, ко мне!
Вы увидите там выполняющих команды голубей, медведей, тигров или тюленей, но никогда не увидите самую обычную корову.
"Единственный, кому удавалось дрессировать корову - это кот Матроскин!"