Жми на иконку и подписывайся!

Наверняка среди вас есть фанаты Звездных войн, у которых есть фигурки или артефакты, которые напоминают вам об этой саге. Я по крайней мере знаю одного) Сейчас я покажу вам, как любители ЗВ превратили простую лампу из Икеи в звезду Смерти.Подобные лампы в Икее разного размера, эта самая большая. Подвешенная к потолку она будет выглядеть устрашающе и внушительно.Так как отдельные области на Звезде Смерти должны быть чуть светлее других, то наклеиваем на них клейкую ленту после нанесения на звезду более светлой краски.Затем прорисовываем отдельные элементы и тоже заклеиваем лентой.Чтобы получить нужный нам оттенок смешиваем черную и серую краску и покрываем весь шар.После высыхания отдираем клейкую ленту.Полуфабрикат Звезды Смерти готов.Далее уже более детально прорисовываем кисточкой все элементы Звезды Смерти.Выглядит очень круто.Небольшое видеоХотели такую звезду в свою спальню?Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану () и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайтаПодписывайтесь также на наши группы ви в, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.