Подобные лампы в Икее разного размера, эта самая большая. Подвешенная к потолку она будет выглядеть устрашающе и внушительно.
Так как отдельные области на Звезде Смерти должны быть чуть светлее других, то наклеиваем на них клейкую ленту после нанесения на звезду более светлой краски.
Затем прорисовываем отдельные элементы и тоже заклеиваем лентой.
Чтобы получить нужный нам оттенок смешиваем черную и серую краску и покрываем весь шар.
После высыхания отдираем клейкую ленту.
Полуфабрикат Звезды Смерти готов.
Далее уже более детально прорисовываем кисточкой все элементы Звезды Смерти.
Выглядит очень круто.
Небольшое видео
Хотели такую звезду в свою спальню?
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У меня такая в гостиной и так получила название звезды смерти. Зачем ее еще раскрашивать?!
доработать надо