как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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promo kak_eto_sdelano март 3, 2015 06:01 45
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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
10 comments :
( 10 comments Leave a comment )
  • 1
sg_agan
2017-01-20 09:14 am (UTC)
Хрень какая то. Даже колхозом трудно назвать.
(Reply) (Thread)
2145133
2017-01-20 09:24 am (UTC)
В спальню? Ненах. В детскую еще может быть
(Reply) (Thread)
nikitoozz
2017-01-20 09:52 am (UTC)
Эта лампа, среднего размера. Есть еще больше
(Reply) (Thread)
yuwarki
2017-01-20 11:06 am (UTC)

У меня такая в гостиной и так получила название звезды смерти.  Зачем ее еще раскрашивать?!

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sharkoffart
2017-01-20 11:21 am (UTC)
Прикольненько.
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kastamuni
2017-01-20 11:30 am (UTC)
Мне сразу напомнило звезду смерти, когда я такую увидел в Икее, но не подумал что кто-то эти заморочится )
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19red_star51
2017-01-20 01:12 pm (UTC)
А если доработать?Что бы по таймеру включался световой луч,как в кино показали?
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доработать надо

ssibiri
2017-01-20 01:22 pm (UTC)
диодов туда и лазеров напихать,и движок-вещь крутая будет...
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in fiocci
2017-01-20 02:51 pm (UTC)
и надо чтобы истребители вокруг летали
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