как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

promo kak_eto_sdelano март 3, 2015 06:01 45
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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
6 comments :
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  • 1
grohoth
2017-01-16 05:51 am (UTC)

Слай молодец .

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myauu
2017-01-16 06:45 am (UTC)
American Dream as is
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rollson
2017-01-16 07:04 am (UTC)
фильм не видел и осуждаю,
а музыку помню со времен Голоса Америки 80 х..
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natoha
2017-01-16 08:06 am (UTC)
Двойные подписи под фото, ошибки в тексте.

Спасибо за пост.
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science_power
2017-01-16 01:46 pm (UTC)
Не смотрел, но верю
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kanadskij_baton
2017-01-19 02:58 pm (UTC)
По поводу американской мечты. Несколько лет тому назад случайно познакомился с пожилой парой. Оба из Венгрии. Познакомились в 50-х годах, сбежали из дома через границу в Австрию, потом в Канаду. Первое время жили в сарае на лесопилке без электричества, воды и туалета. Он работал на лесопилке, она посудомойкой в ресторане. Через 10 лет купили этот ресторан, он своими руками построил коптильню, стали коптить и продавать мясо. Через 10 лет наладили завод по производству копченых продуктов. В общем сейчас жиут в Калифорнии, путешествуют по миру, недостатка в деньгах не замечают.
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