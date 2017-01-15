как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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promo kak_eto_sdelano march 3, 2015 06:01 45
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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
11 comments :
( 11 comments Leave a comment )
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beard69
2017-01-15 05:25 am (UTC)
"...И вот когда, в 2014 году, ее достроят, высокоскоростное кольцо замкнется..."
Достроили уже.
(Reply) (Thread)
dlagno
2017-01-15 06:05 am (UTC)
> График скоростей

как был сгенерирован этот график?
(Reply) (Thread)
zlobin_aa
2017-01-15 07:17 am (UTC)
Продать РЖД узкоглазым братьям, так вижу...
(Reply) (Thread)
matrena_iv
2017-01-15 07:25 am (UTC)
Спасибо. Интересно.
(Reply) (Thread)
bar_suk
2017-01-15 07:32 am (UTC)
Что на графике обозначено зеленым ?
(Reply) (Thread)
bizon_2015
2017-01-15 08:14 am (UTC)
очень плавно идет и нравится когда прибавляет... дух захватывает
(Reply) (Thread)
Алексей Нонеймов
2017-01-15 08:46 am (UTC)
---- И вот когда, в 2014 году, ее достроят, высокоскоростное кольцо замкнется.

я аж чебурек уронил.....народ , а щас какой год-то ?
(Reply) (Thread)
mike_nov
2017-01-15 04:35 pm (UTC)
Достаточно пройти по ссылке «источник» и станет понятно, что публикация четырехлетней давности.
(Reply) (Parent) (Thread)
bemmby
2017-01-15 09:21 am (UTC)
Смотришь, как китайцы быстро, дёшево и аккуратно строят и строят разные объекты, и досада берёт: ну почему у нас надо всё разворовать, и всё сделать с точностью до наоборот?
(Reply) (Thread)
mormyshka
2017-01-15 10:20 am (UTC)
Плотность населения, расстояния и климат. У нас, к сожалению, совершенно другие условия.
(Reply) (Thread)
Артур Тернополь
2017-01-15 01:58 pm (UTC)
В Китае (бываю кстати каждый год, следующая поездка через две недели) никакие билеты не продаются без ай ди (без касс автор имел ввиду) )))) дальше можно не читать
(Reply) (Thread)
( 11 comments Leave a comment )
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