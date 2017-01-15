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Оказавшись в Китае я не мог отказать себе в удовольствии прокатиться на местных высокоскоростных поездах. Про них уже давно складывают легенды, особенно про темпы строительства. Легенды вполне обоснованы, на острове Хайнань полностью построили и запустили в коммерческую эксплуатацию железную дорогу протяженностью 308 км. быстрее чем у нас у нас составили конкурсную документацию и провели конкурс на выбор концессионера для платной автомагистрали Москва — Санкт-Петебруг (М11). И это с учетом нескольких тоннелей и высоких, и достаточно протяженных, эстакад.1. Восточное скоростное полукольцо железных дорог острова Хайнань (海南东环高速铁路) в черте города Хайкоу.Железная дорога по которой мы проехались называется 海南东环高速铁路 (海南东环铁路, 海南东环高铁), или Hainan Eastern Ring High-Speed Railway. Я интерпретировал это название как «Восточное скоростное полукольцо железных дорог острова Хайнань».2. Железные дороги острова Хайнань. Черный — высокоскоростное восточное полукольцо. Красный — западное полукольцо.История железных дорог острова Хайнань началась с западного полукольца (обозначено на карте красным цветом). Полукольцо собиралось по частям. Одни тут немного построят, другие там, третьи потом соединят. Первый участок построили японцы во время второй мировой войны. Хронология достаточно сложная и мутная. Строили, закрывали, восстанавливали.Окончательно западное полукольцо было построено только в 2004 году. Спустя три года, в 2006-2007 гг., его уже сильно модернизировали. Массово переносили пути, чтобы добиться меньших уклонов и больших радиусов кривых. На сегодняшний день западное полукольцо может обслуживать пассажирские поезда на скоростях 120-160 км/ч. и грузовые весом до 10000 тонн.В том же 2007 году был открыт железнодорожный паром, который связал железные дороги острова с железными дорогами материкового Китая.Дальше — больше. В конце того-же 2007 года начали строить высокоскоростное восточное полукольцо (обозначено на карте черным цветом). Всего через три года, в 2010, началась его коммерческая эксплуатация.3. Восточное скоростное полукольцо железных дорог острова Хайнань. Эстакада в районе станции Yalong Bay (亚龙湾)4. Поезд CRH1A на фоне гор южной части острова Хайнань. Санья.Вы думаете кольцо замкнулось? Нет! Сейчас параллельно существующему западному полукольцу строят выделенную высокоскоростную ветку. И вот когда, в 2014 году, ее достроят, высокоскоростное кольцо замкнется. К этому времени простое западное полукольцо должны будут еще и электрифицировать.Санья — главный китайский курорт, аналог Сочи. Широкие длинные проспекты идут параллельно пляжам, именно вдоль них расположена основная часть города. В одном месте от главного проспекта в сторону острова отходит широкий проспект, который через 800 метров упирается в огромную привокзальную площадь. Во все остальные стороны от привокзальной площади промзона, пустыри и какие-то старые постройки деревенского типа.5. Привокзальная площади о вокзал города Санья.Нельзя сказать что вокзал расположен в поле. Но в то же время он совсем не в центре города. Ни один таксист не захотел везти нас на вокзал. Таксисты посовещались и передали нас в опытные руки местного бобмилы. За пол часа и 50 юаней он доставил наc на вокзал.Вокзал Саньи построен в 2010 году. Здание вокзала большое не столько снаружи (200 метров в длину и 80 ширину), сколько внутри. Здание огромной высоты с всего двумя этажами. На первом этаже расположен кассовый зал и выход из поездов (аналог зала прилета). На втором — зал ожидания и выход на платформы (аналог зала вылета).6. Вокзал города Санья (Sanya, 三亚)Наше знакомство с китайскими железными дорогами началось с безуспешной попытки купить билеты в автомате. Для чужой страны это идеальное решение — автоматы всегда нормально говорят на английском. Все было хорошо, пока автомат не попросил поднести китайскую ID карту (аналог паспорта). В Китае никакие билеты не продаются без паспорта. Пришлось идти в кассы.В кассовом зале было 12 касс, по старой русской традиции половина была закрыта. Во вторую половину вытянулись длинные очереди, что-то около 20-30 человек в каждую кассу. Очередь шла не то что-бы быстро, но за пол часа мы достояли до окошка. На мою просьбу кассир похлопала глазами и позвала англоговорящую коллегу, та без вопросов продала нам все билеты.7. Очередь в кассы и автоматы для покупки билетов. Вокзал города Санья. Снято с балкона второго этажа.Стоить отметить, что на ближайшие поезда билетов уже не было, пришлось брать билеты на через один поезд. У нас появилось время чтобы внимательнее познакомится с привокзальной площадью и самим вокзалом. Купить билеты можно за 10 суток для отправления. В кассовом зале огромное табло, на котором написано сколько осталось билетов, каких и на какие поезда. Без всякой анимации, бегущей строки и т.п., просто огромная таблица — очень удобно.По скоростному восточному полукольцу ходит 21 пара поездов в день. Первый поезд в 7:00, последний в 22:00. Это примерно раз в 40-50 минут.Мы взяли билет в бизнес-класс, от Саньи (三亚) до ХайКоуДонг (海口东) билет обошелся нам в 99.50 юаней (500 рублей). Эконом-класс стоил около 80 юаней (400 рублей). Расстояние — 285 км.Кассовый зал отделен от основных помещений вокзала, туда можно попасть без осмотра. А вот на входе в основную часть здания вокзала нужно пройти контроль безопасности. В Китае он есть даже в метро.8. Центральный зал вокзала города Санья. Контроль безопасности на входе. Снято с балкона второго этажа.У европейских вокзалов залы ожидание небольшие, там большая часть пассажиров прибывает непосредственно к отправлению поезда. В Китае не так, в Китае все по русски. В огромный зал ожидания, за пол часа до отправления, набивается весь поезд. Основная причина — пробки. Приходится выезжать с запасом по времени (это для тех кто ратует за вынос вокзалов из центров городов).Примерно за 15 минут до отправления начинается «Check In». Весь зал ожидания проходит через турникеты на платформы. Турникеты могут съесть сразу много билетов и потом пропустить сразу много людей, не приходится ждать пока предыдущий человек пройдет через турникет. Турникетов около 20 штук, и огромная толпа просачивается через них буквально за 1-2 минуты.9. «Checking In». Пассажиров начинают выпускать на платформы за 15-20 минут до отправления.10. Станция Санья. 7 путей и 4 перрона. Два CRH1A слева и ночной поезд до Пекина (или Шанхая) справа.В Хайкоу нас вез CRH1-118A. 285 км. поезд преодолел за 1 час 54 минуты, сделав по пути четыре остановки. Всю дорогу поезд ехал со скоростью 195 км/ч., средняя скорость 150 км/ч (почти как у «Сапсана»).11. График скоростей. Наверное, лучший из тех что я видел в своей жизни.Поезда CRH1A собираются на совместном предприятии Bombardier и Sifang, на заводе Bombardier Sifang Power Transportation расположенном в городе Qingdao. Поезда созданы на базе семейства Bombardier’s Regina (эксплуатируются в Швеции). CRH1A — обыкновенная скоростная электричка, максимальная скорость — 250 км/ч. «Сапсан» тоже вроде как электропоезд, но электричкой его назвать язык не поворачивается, а вот CRH1A поворачивается.12. Электропоезд CRH1-118A на станции Санья.Никаких особенных впечатлений поезд на нас не произвел. Бизнес-класс CRH1A точно такой-же как и эконом-класс в «Сапсане». Удивило всего четыре вещи:На конечных станциях поезд каждый раз моют. Специально обученные люди просто стирают свежий налет ржавчины шваброй для мытья полов (фото выше);На конечных станциях кресла разворачивают, так чтобы все ехали лицом вперед. В бизнес-классе точно, в экономе не уверен;Всю дорогу проводники убирают за пассажирами. Китайцы, во время приема пищи устраивают нереальный гадюшник на столах. В поезде чисто. В вагонах поезда, на экранах, показывают социальную рекламу про то что нельзя отходы со стола сбрасывать на пол (в том числе выливать);Охранник всю дорогу ходит и поправляет на верхних полках неудачно расположенный багаж.13. Электропоезд CRH1-118A на станции ХайКоуДонг.Обратно нас вез CRH1-124A. В этот раз на дорогу ушло 2 часа 3 минуты. Поезд сделал шесть остановок. Средняя скорость — 138 км/ч.14. Электропоезд CRH1-124A на станции ХайКоуДонг.15. Переход с платформ в здание вокзала. Пока мы выходим через первый переход, через второй производится посадка.16. Кассовый зал вокзала ХайКоуДонг (Haikou East). Тут очереди меньше и таблица всего на три дня.17. Вокзал станции ХайКоуДонг (Haikou East)Большая часть восточного скоростного полукольца железных дорог Хайнаня расположена на насыпи. На всем протяжении насыпь закрыта бетонным забором с колючей проволокой. На эстакадах железная дорога проходит только по населенным пунктам и в южной части острова (из-за сложного рельефа, там горы). Все станции сделаны по традиционной, для скоростных железных дорог, схеме. Основной ход находится в центре, к нему нет прямого доступа с платформ:Особо стоит остановится на станции и вокзале ХайКоуДонг (海口东, Хайкоу Восточный). Станция имеет 6 путей. Два центральных — основной ход. С каждой стороны по два боковых пути с двумя платформами. Это не совсем традиционная схема для больших станций на скоростных линиях, тут с платформ можно попасть непосредственно к основному ходу. На платформах, у основного хода, установлен невысокий стеклянный забор. Ниже схема:Но самое интересное не это. Станция целиком, и весь городской и пригородный участок железной дороги, построены на огромной эстакаде. Мне сложно оценить высоту, но как мне кажется, поезда ходят на высоте 7-8 этажей. Чтобы попасть на платформы нужно сначала подняться на второй этаж вокзала, потом пройти по переходу над проспектом и под железной дорогой, и потом еще раз подняться к платформам.Из-за такой высоты железная дорога не загромождает улицу. Она где-то там — высоко.18. Станция ХайКоуДонг (Haikou East). Эстакада.19. Непосредственно под станцией ХайКоуДонг (Haikou East).20. Непосредственно под станцией ХайКоуДонг (Haikou East). К «потолку» эстакады прикреплен «подземный» переход, соединяющий платформы и здание вокзала.21. «Подземный» переход. Сверху станция, снизу проспект.22. В здании вокзала станции ХайКоуДонг. Справа в окнах видна эстакада и выход на платформы.23. Станция ХайКоуДонг (Haikou East). Эстакада на 6 путей переходит в эстакаду с 2 путями.24. Эстакада. Перегон ХайКоуДонг — ХайКоу.Прибытие поезда на станцию очень похоже на прибытие московского поезда на новгородский вокзал. Человек 50, те кому особенно надо, быстро выходят из поезда и бегут разбирать такси. Остальные рассаживаются по автобусам или становятся в очередь к такси. Очередью в такси управляет три человека — представитель таксопарка, представитель вокзала и представитель полиции.Ну и напоследок, интерьеры поезда…25. Салон бизнес-класса. Головной вагон.26. Тамбур. Не очень хорошо видно, но на входе линейка для измерения роста. До 1.2 м. — инфант, до 1.5 м — ребенок, все что выше — взрослый.27. Салон бизнес-класса. Головной вагон.Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану () и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайтаПодписывайтесь также на наши группы ви в, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.