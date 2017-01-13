как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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promo kak_eto_sdelano март 3, 2015 06:01 45
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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
36 comments :
( 36 comments Leave a comment )
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zlobin_aa
2017-01-13 06:16 am (UTC)
Лодка из Первой Онежской экспедиции?
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myauu
2017-01-13 06:47 am (UTC)
Что за лодка и где стоит?
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fanagoriya
2017-01-13 06:54 am (UTC)

Спасибо за рассказ))

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alexey_ionov
2017-01-13 07:06 am (UTC)
Хрень полная.
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И хрень и бредятина.

19red_star51
2017-01-13 09:01 am (UTC)
Вот именно.После Дзержинки-в БЧ-4?Интересно кем?И чтоб моряк сказанул"плавали"?Плавает навоз,а по морю ходят!Дизелюхи -не боевые?Насмешил,блин!И насчет бухалова командира
с флагманским КИПовцем еще и в в походе?Ему что,звездочки на погонах мешали?
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Re: И хрень и бредятина.

alexey_ionov
2017-01-13 09:09 am (UTC)
А пассаж про нарезку эротики и просмотр?

Насчёт плавали - тут вопрос дискуссионный, но АПЛ судном ни один причастный точно не назовёт :)

Набор баек, далёкий от действительности.
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Re: И хрень и бредятина.

19red_star51
2017-01-13 09:13 am (UTC)
Так точно.Полное презрение боевого военмора к гражданскому кроется в обозначениях плавсредства-суднО и землечерпалка.Парень перечитал чуток Покровского.
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Re: И хрень и бредятина.

alexey_ionov
2017-01-13 09:16 am (UTC)
Может даже не Покровского, а вольный пересказ.
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fon_rotbar
2017-01-13 07:26 am (UTC)
поэтому если уж начал драить туалет — драишь его до конца
Понятно, почему на сверхсрочку на остаются.
Если за столом сидят восемь человек, из которых, например, два годка, то еда делится пополам: одна половина — это их, а вторая — всех остальных.
Хуже, чем на зоне, то есть- по тамошним понятиям пайку не отбирают.
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oizooizooizo
2017-01-13 07:57 am (UTC)
Меня этот момент тоже покоробил, какое-то запредельное говноедство.
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19red_star51
2017-01-13 09:09 am (UTC)
Бредятина.Пайка такая,что отбирать нет смысла.Может только вино?Но и то вряд ли.
А тарань,имено тарань,а не вобла,является источником белка,жирных кислот и наравне с красным сухим вином способствует выводу из организма радионуклеидов.И еще.Сегодня на лодке срочников-на пальцах пересчитать можно.Мичманы и контрактники.Потом,это на земле говорят-Нас послали,а в море говорят-Нас повели.Особенно в подплаве,где командир и экипаж живут вместе,воюют и вместе умирают.
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zvezdochka_ru
2017-01-13 10:29 am (UTC)
Медики говорят, что вяленую рыбу в пайке дают в комплект к воде из опреснителей. Типа, солевой баланс поддерживать.
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19red_star51
2017-01-13 01:52 pm (UTC)
Для солевого баланса-селедка.А тарань входила в состав даже космического пайка.
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katarosov
2017-01-13 07:48 am (UTC)
Набор баек и клюквы.
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gopnikov
2017-01-13 07:53 am (UTC)
какой проект и какая бч у афтара?
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marauder_ii
2017-01-13 09:14 am (UTC)
проект БЕДИНГЕ ЛЁВОС
БЧ - второй слева
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amv222
2017-01-13 08:20 am (UTC)
Что все делится на двоих, это не совсем так..))) Просто наливают первым как раз годкам,в количестве, сколько пожелают или они сами себе наливают по вкусу)) А вот вино, безусловно, караси не видят. Да, собственно и срочники то его не видят почти, выдают сок в банках. И классификация несколько сложнее, сначала "дух", потом "карась", потом "карась е..баный" (серьезно, это тоже официальная классификация))))", чуть круче простого карася, потом "дед флота", "полторашник", "подгодок", "годок" и как апофеоз "гражданский", причем последний в чем то уже ущемлен в правах наравне с "духом")))) Поскольку как бы военнослужащим уже числится только формально)))))

Edited at 2017-01-13 08:23 am (UTC)
(Reply) (Thread)
2212qwer1
2017-01-13 08:20 am (UTC)
Да уж...
Если кому интересно - то надо читать Александра Покровского "Расстрелять!" и "Корабль отстоя".
(Reply) (Thread)
2212qwer1
2017-01-13 08:25 am (UTC)
А где, кстати, legal_alien?
(Reply) (Thread)
alexey_ionov
2017-01-13 09:23 am (UTC)
Он забил на ЖЖ.
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lepriconos
2017-01-13 08:30 am (UTC)
В большинстве случаев мы плавали подо льдами Северного полюса — так лодку не видно со спутника, а если лодка плавает в морях
плавает говно в проруби, а лодка ходит
дальше не читал
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enotikart
2017-01-13 12:03 pm (UTC)
скажи это капитану дальнего плавния
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duduka100
2017-01-13 08:57 am (UTC)
И что жо сих пор вобла или на шоколадку поменяли? Хотя шоколадка по любому должна быть. Тогда мандаринка.)
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galaxy_8271
2017-01-13 09:54 am (UTC)
Великобритания, конечно, хорошая страна, но 800 Хиросим на неё не хватит
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siron_nsk
2017-01-13 09:56 am (UTC)
Опять байки с деревни.
(Reply) (Thread)
Александр Матвеев
2017-01-13 10:28 am (UTC)
""В Балтийском и Чёрном море атомных подводных лодок нет — только дизельные, то есть не боевые.""

Бгггг
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Sergio Moscovskiy
2017-01-13 10:42 am (UTC)
Ну байки конечно, в основном. Особенно про небоевые дизелюхи, пьяного командира, который по рации разговаривает с самолетами, и годков, которые отбирают у бедных подгодков половину еды. Но многое и верно, в принципе, с юмором написано. На то они флотские байки и есть. Сам служил на АПЛ 3 года, так что знаю не понаслышке
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Max Pervushin
2017-01-13 11:52 am (UTC)

Ну что сказать. Тупорылый бред не имеющий общего с действительностью.

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psv75
2017-01-13 12:13 pm (UTC)
Что это за вздор?!

"В Балтийском и Чёрном море атомных подводных лодок нет — только дизельные, то есть не боевые."
"Если за столом сидят восемь человек, из которых, например, два годка, то еда делится пополам: одна половина — это их, а вторая — всех остальных."
"Дней пять пили не просыхая..."
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kostasionis1
2017-01-13 12:37 pm (UTC)
на счёт самолета пиздёшь
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askryshkin
2017-01-13 04:36 pm (UTC)
Да уж.. для сайта "Фишки.нет" в самый раз сгодится.
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Рас-Путин
2017-01-13 05:40 pm (UTC)
Послужи в подводном флоте - почувствуй себя килькой в консервной банке
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lamut
2017-01-13 05:45 pm (UTC)
Автор очень далек от подводного флота. Он просто там не был!
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