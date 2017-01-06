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С момента принятия на вооружение в 1980 году американский M1 Abrams остается одним из лучших танков всего мира. Этот 67-тонный монстр сделал себе имя как невероятно мощный, жестокий противник, способный в одиночку выйти против нескольких вражеских танков.Вот один из первых M1 Abrams, снятый в 1979 году. Вообще, танки этой модели поступили на вооружение в 1980, но первый бой увидели только во время операции «Буря в пустыне», начавшейся в 1991.Эксперты считают, что M1 Abrams до сих пор актуален — и вот, почему.Abrams стал первой машиной такого типа, получившей специальную британскую композитную броню Chobham, невероятно толстую и включающую в себя элементы керамики.Несмотря на то, что броня была разработана в Великобритании, сами танки собирались в США — их родина заводы в Огайо и Мичигане.M1 Abrams очень мобилен. его максимальная скорость достигает более 90 километров в час.Кроме того, в особых условиях (рыхлый песок, грязь, слежавшийся снег), танк умеет даже дрифтовать.M1 Abrams оснащен 120 мм гладкоствольной пушкой, способной работать с разными типами снарядов.Естественно, успех танку в бою гарантирует не только аппаратное обеспечение, но и слаженная работа экипажа. До сих пор считается, что пилотов M1 Abrams готовят лучше всех.В дополнение к основной пушке, M1 Abrams оснащен пулеметом M2H Browning .50 калибра — им можно управлять дистанционно.M1 Abrams очень надежен. Смотрите сами — здесь танк давит заминированный остов машины без каких-либо последствий. Обратите внимание на открытый люк машины.США, а также Ирак, Саудовская Аравия, Египет и Австралия используют M1 Abrams в качестве основного боевого танка.Первое же появление M1 Abrams на поле боя было очень впечатляюще. Во время войны в Персидском заливе, иракские войска не смогли уничтожить ни одного танка.Единственная потеря — взорванный самими солдатами танк: он мог попасть в руки врага.Танк M1 Abrams выгодно отличается от прочих машин такого типа — по дальности выстрела он превосходит даже новейшие российские разработки.В 2003 году M1 Abrams отлично показал себя в условиях городских боев — между тем, это чуть ли не худшая ситуация, в которой может оказаться танк: диапазон бронированной машины ограничен зданиями. Кроме того, в городе танк может быть атакован сверху, где находится самая тонкая броня.Специально для городских боев, инженеры снабдили M1 Abrams особым Тank Urban Survival Kit, значительно повышающим «живучесть» машины на узких улицах.В своей книге Heavy Metal: A Tank Company's Battle to Baghdad, генерал-майор Джейсон Конрой описывает сражение M1 Abrams против семи советских Т-72: американская машина вышла из боя без малейшего ущерба, расстреляв противника практически в упор.Сегодня M1 Abrams остается основной боевой машиной США и, как ни печально это признавать, одним из самых успешных танков всех времен.Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану () и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайтаПодписывайтесь также на наши группы ви в, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.