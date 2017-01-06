как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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promo kak_eto_sdelano march 3, 2015 06:01 45
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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
478 comments :
( 478 comments Leave a comment )
bakilibalasi
2017-01-06 04:06 am (UTC)
Сейчас вата как дважды два докажет - лучший в мире танк Т-90 (Т-80, Т-72, Т-34, Армата)
А Абрамс - это кусок дерьма, его пробивает АК, РПГ-7, консервный нож.
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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 04:10 am (UTC)
Что, брат, тоже в первую смену работать поставили?
Давай лучше про Оплот)))
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sygotin
2017-01-06 04:07 am (UTC)
Это вы так дразните?Сейчас тут бурление начнется ....

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aslan
2017-01-06 04:29 am (UTC)
жаль, что бурные дискуссии не проходят в действительно интересных и полезных постах сообщества
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gruppman
2017-01-06 04:15 am (UTC)
... и немедленно подписался на комменты.
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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 04:22 am (UTC)
А вы за "Меркаву" не желаете топить?
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shestak
2017-01-06 04:16 am (UTC)

А где было это сражение против 7 Т-72? С трудом верится, на полях WOT?

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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 04:21 am (UTC)
Говорят, в 91м. Но там все врут. То есть сражение, похоже, было, а вот потери и итоги у каждой стороны свои.
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shura_shurov
2017-01-06 04:21 am (UTC)
А где, собственно, сабж - "как это сделано"? КГАМ, по итогу у гражданина, к теме СОО не относится.
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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 04:23 am (UTC)
Был у Дискавери фильм, в серии "Стальные монстры".
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orlengos
2017-01-06 04:50 am (UTC)
горят за милую душу!
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lx_photos
2017-01-06 05:50 am (UTC)
всё горит
только у российских при этом взрывается боезапас и сносит башню
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flat_area
2017-01-06 05:09 am (UTC)
Даже первые Т-72 и Т-80 тоже имели композитную броню с элементами керамики.
В этом плане ни американцы ни англичане не первопроходцы. И не думаю, что чобхем чем-то лучше брони Т-72.

Edited at 2017-01-06 05:09 am (UTC)
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craftwr
2017-01-06 08:08 am (UTC)
У него плиты из обедненного урана, здоровье экипажа никого не колышет.
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xamel
2017-01-06 05:13 am (UTC)

А еще пишут что абрамс это единственный так который можно застрелить из автомата, бггг. Ну и про заряжающего тоже много чего пишут. В свое время была статья - огонь на лурке.

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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 05:33 am (UTC)
С автомата все же вряд ли. А вот ДШК это да, справится
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flat_area
2017-01-06 05:15 am (UTC)
Вот хорошая картинка. Абрамс своими 60+ тоннами пытается раздавить иракский миг-25. И не может...



Советская техника никогда не была такой распиаренной, как американская. Но это не значит, что она была хуже. Всё то же самое и сегодня.
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Slava Dubov
2017-01-06 05:26 am (UTC)
Чисто чтобы спровоцировать танкосрачик накидали бессмысленных фраз и разношерстных фоток? В "Как это сделано" такое не подходит
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dimoheha
2017-01-06 08:56 am (UTC)
Самое важное я понял то, что на танке надо дрифтовать.
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flat_area
2017-01-06 05:29 am (UTC)
Не первое апреля вроде, такую клюкву постить.
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buckthorn29
2017-01-06 05:32 am (UTC)

Че за зуйню ты запостил, парень? Видимо ты совсем не разбираешься в танках.

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Andrew Borodaev
2017-01-06 05:48 am (UTC)
Зашел словить лулзов от срача.
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lx_photos
2017-01-06 05:49 am (UTC)
ничего печального
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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 06:05 am (UTC)
Теперь я понимаю, зачем вы физиономию замазали... случись что - бить-то будут именно по ней)))
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fb_2
2017-01-06 05:49 am (UTC)
Срочно Абрамсив в Украину! И шоб 2 раза не вставать- ЮНЕСКО объявило 2017 годом украинця.
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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 06:06 am (UTC)
Абрамсы американцы пока только продают, не раздают бесплатно.
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g_bukin
2017-01-06 05:52 am (UTC)
Про нашу Меркава уже забыли все??
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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 06:08 am (UTC)
Вы лучше смотрите, чтоб про Голанские высоты никто не вспомнил, да про операцию "Опера"
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lizzergine
2017-01-06 06:04 am (UTC)
так толсто, что аж тонко) ждем статей мираж -лучший истребитель в мире.
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antoschka_smtrt
2017-01-06 11:06 am (UTC)
Да уж, пятница, день троллинга ватанов )))
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dmitriydo
2017-01-06 06:09 am (UTC)
пост не по теме сообщества.
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lampika
2017-01-06 09:02 am (UTC)
Да-да, посоветуйте владельцу сообщества забанить самого себя)))
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mzungu
2017-01-06 06:14 am (UTC)
Неуничтожаемых танков не бывает.
Но Меркава с активной защитой (Trophy), думаю, самый крепкий орешек. ;)

Edited at 2017-01-06 06:14 am (UTC)
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mashka_ovulyash
2017-01-06 06:30 am (UTC)
А где "Как это сделано"? Фигня какая-то, простите)))
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antoschka_smtrt
2017-01-06 11:05 am (UTC)
Это ж не петуха из навоза лепить.


Хотя кто знает что было под фанерной обшивкой макетной "арматы" хе хе
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prof61
2017-01-06 06:38 am (UTC)
Бронесрач. Танки одних годов постановки на вооружение все ПРИМЕРНО одинаковы. У каждого что-то своё.
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poulsam
2017-01-06 12:31 pm (UTC)
Качество изготовления у них разное всегда
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mikaragua
2017-01-06 06:46 am (UTC)
Тяжеловат. 70 тонн. Танк хороший, но дорогой. Всё равно все будут покупать т-72, т-90 и китайцев.
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antoschka_smtrt
2017-01-06 11:02 am (UTC)
Если он свои деньги оправдывает на поле боя, why not ?
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Пиндосы ПОНТАРЕЗЫ-ПИЗДАБОЛЫ!

Рас-Путин
2017-01-06 06:51 am (UTC)
Как только рядом с пиндостанской техникой появляются новейшие военные Российские разработки так пиндосы игновенно ссыкливо засовывают свой пиздабольный язык себе между булок!
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ripvanvinkl_rnd
2017-01-06 07:06 am (UTC)
Всегда приятно узнать мнение специалиста
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jager_uhu
2017-01-06 06:58 am (UTC)
Ого какой ЖЫРный наброс)))
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antoschka_smtrt
2017-01-06 11:03 am (UTC)
И даже в топ попал, i can't believe it !
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makz_z_z
2017-01-06 07:05 am (UTC)
Комментарии к фото в стиле агитки.
Ага, ага, абрамс актуален, потому что может дрифтовать(это же так важно для танка!), и скорость у него до 90 км/ч(хотя производитель больше 70 не указывает нигде но аффтар не можыд врать, конечно же).
Божественный контент.
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sg_agan
2017-01-06 07:14 am (UTC)
По секрету скажу- не 90, а 190 и не ехать, а нэзенько, нэзенько лететь.
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