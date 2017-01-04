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28-летний современный отшельник Дэниел Пайк из Великобритании возвел в лесу под Лондоном настоящий «дом хоббита» из глины и коряг.Парень начал строить свое идиллическое жилище 4 года назад, когда оказался без крыши над головой.У Дэниела, который раньше работал в магазине Tesco Extra, не было никаких перспектив на ипотеку, а кроме того, он столкнулся с трудностями после перенесенного нервного срыва.Чтобы возвести основную постройку, Дэниелу понадобилось 7 попыток и 6 месяцев работы.Глину для строительства он брал из русла рядом расположенной реки.На крыше дома размещены солнечные панели, от которых питаются светильники.Он также создал мост, сад, зоны для купания и отдыха.И даже фильтрационную систему, благодаря которой у него всегда есть чистая питьевая вода.«Будучи духовным, позитивным и приспосабливающимся к изменениям в жизни, мне удалось пройти через трудные времена и стать лучшим человеком», — рассказывает Дэниел.Большую часть времени парень занят медитацией, а также работами по улучшению своего жилища и выращиванием пищи.Дом находится в 3 километрах от ближайшего магазина, который Дэниел периодически посещает, запасаясь продуктами питания с истекающим сроком реализации.И хотя сейчас владелец земельного участка пытается выселить парня, он надеется продолжить свою жизнь отшельника в собственноручно построенном доме.Так что если у вас нет возможности взять в ипотеку, вас уволили, и вы остались без работы и денег, не отчаивайтесь - в ближайшем лесу есть возможность отстроить себе дом, в котором можно найти свое пристанище.Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану () и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайтаПодписывайтесь также на наши группы ви в, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.