как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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promo kak_eto_sdelano march 3, 2015 06:01 45
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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
102 comments :
( 102 comments Leave a comment )
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galleja
2017-01-04 05:00 am (UTC)
Без денег можно, а вот без земли нельзя. А земли в продаже нет. Не продают слуги народа людишкам землю для строительства, а люди не требуют.
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sergey_rebrov
2017-01-04 05:31 am (UTC)
Не знаю, как у вас, а у нас (Россия, Урал) земля продаётся свободно. И требовать ничего не надо.
Я вот осенью 15 соток земли продал, т.к. далеко от дома, собираюсь купить ближе к городу и с домом и жить там.
Кстати, о "слугах народа" - у подъезда, где я сейчас живу, неудобные перила у входа.
Позвонил "слуге", попросил сделать получше. Через неделю сделали. Доволен.
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владелец земельного участка пытается выселить парня

pogodnik
2017-01-04 05:36 am (UTC)
это так сложно?
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Re: владелец земельного участка пытается выселить парн

sawely3
2017-01-04 05:37 am (UTC)
по их законам- да этим и пользуются сквоттеры.
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moya_shweizaria
2017-01-04 06:34 am (UTC)
В тайге нет поблизости супермаркета, где просроченные продукты даром отдают..)
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navalnypresiden
2017-01-04 11:05 am (UTC)
Зато есть зверь и дичь
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pragmatata
2017-01-04 07:23 am (UTC)
О! Вот он - развитой капитализм. За это мы боролись в 90-х... Ну, что тут скажешь...
:(
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boarsy
2017-01-04 08:09 am (UTC)
вы боролись? в Лондоне, что ли?
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sergej_vl
2017-01-04 07:46 am (UTC)
Прикольно.
Даже не думал, что у них, где вся земля давно уже в собственность раздербанена, можно такое затеять. Оказывается, можно.
У нас такой же оригинал живёт около ярославского шоссе, Юрой звать. У него уже все газетчики в гостях перебывали.
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boarsy
2017-01-04 08:08 am (UTC)
из говна и палок халупу построил.
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antip_glimow
2017-01-04 08:29 am (UTC)
В СИБИРИ построил бы. Я бы посмотрел, долго ли он так прожил бы.
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subbotin_alex
2017-01-04 08:21 am (UTC)
Землянку надо было копать!
В интернете (в русскоязычном, но наверняка на английском тоже)есть типовые планы такого жилья, и пошаговые инструкции - дёшево, сердито и тепло.
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navalnypresiden
2017-01-04 11:06 am (UTC)
И мокро, особенно в Англии
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draug
2017-01-04 08:46 am (UTC)
Однако, паблисити работает - добрые люди в интернете уже насобирали парню примерно полторы тысячи фунтов. Не пропадет.
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navalnypresiden
2017-01-04 11:09 am (UTC)
А этот парень работу себе не пробовал найти?
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dmitriyfree
2017-01-04 08:52 am (UTC)
во в россии то в этом плане хорошо. если такую хрень в лесу возведешь, то всем будет похеру, никакого выселения. и даже с глиной можно не трахаться, вали себе деревья потихоньку - вероятность что попадешься очень мала. да и можно просто по захолустным деревням пошариться и подыскать какое-нибудь заброшенное строение, пусть и в херовом состоянии.
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draug
2017-01-04 09:11 am (UTC)
в отдаленных деревнях пять лет назад можно было дом с землей за десятку купить. десять тысяч рублей. совершенно легально. только что с ним делать-то? чтобы жить не работая - надо быть поближе к метрополии, к благам цивилизации вроде гипермаркетов, социальных сервисов, бесплатных душевых, раздач одежды. Парень мог построить такой же дом в лесах Уэльса, и его никто бы никогда не побеспокоил. Но там жрать нечего)
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2145133
2017-01-04 09:42 am (UTC)
Свинохохлы, учитесь. Гавно и палки в помощь.
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lidi36
2017-01-04 09:53 am (UTC)
А по моему у парня руки из ж**ы растут, такое построить
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eugine74
2017-01-04 12:24 pm (UTC)
Построй такое же, только лучше. И фотки вот сюда вот, плз.
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ТОП: 13:00 (московское)

magict30p
2017-01-04 10:00 am (UTC)
Вы попали в Т30P самых обсуждаемых тем в блогосфере.
Это Ваш 1-й ТОПовый пост в этом году.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
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andrex_1
2017-01-04 10:25 am (UTC)
Как бы к нему в гости наведаться? Не с пустыми руками.
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klim_zugunkin
2017-01-04 11:03 am (UTC)
Что б они все так жили.....
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e_tek
2017-01-04 11:12 am (UTC)
грустно все это.
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ando_bor
2017-01-04 11:17 am (UTC)
Так и жили люди, десятки тысяч лет.
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riliness
2017-01-04 11:53 am (UTC)
Какое отношение это имеет к рубрике как это сделано?
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min_nin_na
2017-01-04 12:48 pm (UTC)
самострой?
а как у них с водоохранной зоной?
а солнечные батареи он в лесу на деревьях нашел?
я тут узнавала сколько они стоят
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e_tek
2017-01-04 01:20 pm (UTC)
один живёт там и видимо бухает))
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starina282
2017-01-04 02:51 pm (UTC)
Ну а чё, к нам его в -40 - я бы посмотрел на этого хоббита и тех, кто написал про ипотеку...
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subbotin_alex
2017-01-04 07:13 pm (UTC)
Как это бывает в России:




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zlobin_aa
2017-01-05 06:44 am (UTC)
Угу, дом построишь, а потом придет лесник или егерь какой-нибудь и выгонит нахрен...
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