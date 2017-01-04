Парень начал строить свое идиллическое жилище 4 года назад, когда оказался без крыши над головой.
У Дэниела, который раньше работал в магазине Tesco Extra, не было никаких перспектив на ипотеку, а кроме того, он столкнулся с трудностями после перенесенного нервного срыва.
Чтобы возвести основную постройку, Дэниелу понадобилось 7 попыток и 6 месяцев работы.
Глину для строительства он брал из русла рядом расположенной реки.
На крыше дома размещены солнечные панели, от которых питаются светильники.
Он также создал мост, сад, зоны для купания и отдыха.
И даже фильтрационную систему, благодаря которой у него всегда есть чистая питьевая вода.
«Будучи духовным, позитивным и приспосабливающимся к изменениям в жизни, мне удалось пройти через трудные времена и стать лучшим человеком», — рассказывает Дэниел.
Большую часть времени парень занят медитацией, а также работами по улучшению своего жилища и выращиванием пищи.
Дом находится в 3 километрах от ближайшего магазина, который Дэниел периодически посещает, запасаясь продуктами питания с истекающим сроком реализации.
И хотя сейчас владелец земельного участка пытается выселить парня, он надеется продолжить свою жизнь отшельника в собственноручно построенном доме.
Так что если у вас нет возможности взять в ипотеку, вас уволили, и вы остались без работы и денег, не отчаивайтесь - в ближайшем лесу есть возможность отстроить себе дом, в котором можно найти свое пристанище.
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Я вот осенью 15 соток земли продал, т.к. далеко от дома, собираюсь купить ближе к городу и с домом и жить там.
Кстати, о "слугах народа" - у подъезда, где я сейчас живу, неудобные перила у входа.
Позвонил "слуге", попросил сделать получше. Через неделю сделали. Доволен.
владелец земельного участка пытается выселить парня
Re: владелец земельного участка пытается выселить парн
:(
Даже не думал, что у них, где вся земля давно уже в собственность раздербанена, можно такое затеять. Оказывается, можно.
У нас такой же оригинал живёт около ярославского шоссе, Юрой звать. У него уже все газетчики в гостях перебывали.
В интернете (в русскоязычном, но наверняка на английском тоже)есть типовые планы такого жилья, и пошаговые инструкции - дёшево, сердито и тепло.
ТОП: 13:00 (московское)
Это Ваш 1-й ТОПовый пост в этом году.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
а как у них с водоохранной зоной?
а солнечные батареи он в лесу на деревьях нашел?
я тут узнавала сколько они стоят