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Далеко-далеко, на холодном-холодном севере, в дальнем-дальнем городе, даже далеко-далеко от города есть русское место. Работают там суровые мужики, которые не боятся холода и сильного ветра, и находится там национальное богатство — нефть. Черное золото, оказавшееся на самом деле коричневым, в больших объемах хранится в недрах Русского газонефтяного месторождения.Русское месторождение было открыто в 1968 году, находится за Полярным кругом на полуострове Ямал. Проще и быстрее всего добраться до месторождения от города Новый Уренгой на автомобиле. Геологические запасы нефти составляют более 1,4 миллиардов тонн, а извлекаемые запасы нефти — 420 миллионов тонн. Этого должно хватить на многие десятки лет вперед, так чтобы работы еще море.Добыча нефти производится через скважины, которые перед этим нужно пробурить. Это делается с помощью буровых установок. Многие могут подумать, что сами скважины выглядят, как высокие красивые вышки, но нет. Это всего лишь буровые установки, которые переезжают с места на место, когда заканчивают бурение.Бурение одной скважины может занимать около 30 дней. Причем бурят здесь не вертикальные, а горизонтальные скважины – только так можно эффективно добывать здешнюю нефть, которая похожа скорее на пасту чем на жидкость. Длина скважины может достигать 2-3 километров и даже больше. Например, глубина залегания нефти у Русского месторождения всего 0,8-0,9 километра.На Русском месторождении используется кустовой метод бурения, при котором устья скважин находятся на одной площадке. Прежде всего, это позволяет вести эффективную добычу, а также сокращает время на обустройства самой площадки.Современные скважины совсем не похожи на знакомые всем нам качалки. Они ушли в историю и служат своеобразным памятником нефтянке. Новые скважины – это мощные насосы, которые на поверхности выглядят в виде металлических труб с вентилями и датчиками. Лицензией на разработку Русского владеет «Тюменнефтегаз», дочка «Роснефти».На месторождении применяется оборудование отечественных производителей с использованием самых передовых технологией для добычи нефти. К концу года на месторождении будет работать 29 скважин.С 2007 года до настоящего момента на Русском было добыто 750 тысяч тонн нефти. Этот символический юбилей как раз совпал с нашим визитом. И тут можно проследить динамику развития производства на месторождении. К примеру, уже в 2016 году здесь будет добыто более 230 тыс тонн нефти, а это треть от общего добытого объема. Планы на 2017 год извлечь уже 400 тысяч тонн, в год запуска месторождения, то есть в 2018 добыча составит 1,3 млн тонн и дальше только будет расти.Нефть Русского месторождения обладает хорошими свойствами и показателями: она низкопарафинистая, малосернистая, не замерзает даже при температуре -26 градусов. Из такой нефти производится реактивное и дизельное топливо, арктические низкозастывающие малосернистые масла, битумы и нефяной кокс.Одно дело нефть добыть, но ведь дальше надо ее как-то транспортировать. Перед тем, как отправлять нефть куда-то, сначала необходимо полученное сырье где-то хранить. Правильно? Хранить нефть надо тоже правильно, для этого на Русском месторождении идет строительство Центрального пункта сбора нефти, откуда из всех скважин будет стекаться добытое сырье.Это площадка под строительство центрального пункта сбора. Совсем скоро здесь вырастет резервуарный парк и другие производственные объекты, а также трубы, дороги, жилые объекты – ведь люди здесь работают вахтовым методом.Будущий ЦПС будет аккумулировать добытую нефть и направлять по трубопроводу на пункт сдачи нефти в 65 км отсюда.Сейчас ведется активная подготовка площадки Центрального пункта сбора нефти. Для этого обязательно производится отсыпка площадки песком. Делается это для того, чтобы во-первых сделать инженерное основание под объект, а во-вторых для того, чтобы не повредить мерзлый грунт. Кстати, для этого между слоями песка прокладывают термоизоляционную пластину из пеноплекса. И вообще все строительство здесь ведется на вмороженных сваях – чтобы не нарушать природный режим жизни тундры.На данный момент, завершены работы по трассировке нефтепровода от ЦПС до станции Заполярное, где будет храниться нефть. В начале 2017 года планируется начало монтажа металлоконструкций и экстакад для прокладки трубопровода.А пока сами трубы лежат и ждут момента, когда из них соберут новый нефтепровод.Длина нефтепровода от пункта сбора на Русском месторождении до станции Заполярная составит 65 километров.Тюменнефтегаз планирует увеличить добычу, но для этого необходимо бурить много новых скважин. Для этого в 2017 году планируется увеличить количество буровых установок до 7 штук. Процесс бурения скважин ведется в режиме on-line: в оснастку бурового инструмента вмонтированы геофизические датчики, которые позволяют оценивать свойства недр на 20-30 метров в глубину.Сейчас завершена инженерная подготовка площадки приемно-сдаточного пункта Заполярное, в стадии завершения строительства свайных оснований под блочное оборудование и парк резервуаров.После сбора и сортировки нефти на ЦПС Русское, сырье по будущему нефтепроводу будет поступать на ПСП Заполярное и храниться вот в таких огромных емкостях объемом 10000 кубических метров.Специально для связи Русского месторождения с внешним миров была построена дорога длиной 48 километров, соединяющая трассу и непосредственно само месторождение.К 2020 году Тюменнефтегаз планирует создать более 500 дополнительных рабочих мест.Пока не построен трубопровод, нефть с месторождения вывозят специальными автоцистернами. На фото грузовик, в который грузят добытую на месторождении 750 тысячную тонну нефти. Работа идет при температуре -44.А это знаменитая вахтовка. Без этих машин не обходится ни одно месторождение. На таких вездеходах доставляют к месту работы сотрудников. Там где обычная машина увязнет в снегу или грязи, эти – пройдут везде. А значит рабочий процесс остановлен не будет.Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану () и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайтаПодписывайтесь также на наши группы ви в, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.