как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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promo kak_eto_sdelano march 3, 2015 06:01 45
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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
6 comments :
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yelya_lenuka
2016-12-21 12:14 pm (UTC)
Протестую против "суровые мужики" - женщины тоже работают на месторождениях...

явная ошибка - "К концу года на месторождении будет работать 29 скважин."
Новых скважин? 29 кустов?
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rogub36
2016-12-21 02:07 pm (UTC)
Одно время проектировал нефтянку. Ностальджи)
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prince_consort
2016-12-21 03:05 pm (UTC)
" и находится там национальное богатство — нефть."...

какое богатство, не расслышал?

это каковской нации богатство?

а я то думал что это наших жуликов богатство. А оно виишь как-национальное...
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iabukreev
2016-12-22 04:08 am (UTC)
"«Тюменнефтегаз», дочка «Роснефти»". Тюменнефтегаз - это он, скорее сынка или сынок мамки Роснефти.
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rivierrat
2016-12-22 05:32 am (UTC)
Качалки у них в прошлое ушли, ага. Очень интересно.
А кто может объяснить, почему у них нефть "похожа на пасту", если она низкопарафинистая?
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