как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

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promo kak_eto_sdelano march 3, 2015 06:01 45
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Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
25 comments :
( 25 comments Leave a comment )
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pogodnik
2016-12-15 07:09 am (UTC)
мля
у меня даже удалённые зубы заломило...

Edited at 2016-12-15 07:10 am (UTC)
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strangeraven
2016-12-15 07:35 am (UTC)
Мрак какой.
Прям настоящий парк ужасов средневековья.
Хорошо что я не живу в Индии.

Edited at 2016-12-15 07:36 am (UTC)
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mobilemedved
2016-12-15 08:20 am (UTC)
Развидеть назад!
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borzja
2016-12-15 01:22 pm (UTC)
В сортах не разбираюсь.
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randomly.oneid.ru
2016-12-15 08:32 am (UTC)
В Индии есть и нормальные кабинеты с оборудованием из Лихтенштейна. Но обычным индусам туда не попасть, конечно.
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Виктор Поздняков
2016-12-15 08:45 am (UTC)
Зачем на ватермарке ссылка на жж тупого неграмотного копипастера? Какое отношение этот унылый чухан имеет к данным фотографиям?
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webaleksandr
2016-12-15 08:48 am (UTC)
автор, вы в Индии хоть были раз? На улице там делают лишь очень простое (типа косметика, коронку подточить), никто серьезным лечением на улице не занимается (каналы, импланты и т.д.), сразу отправляют в госпиталь.

Я лечил зубы в Индийских клиниках, пломба стоит от 800 рублей (без каналов), оборудование не хуже нащего (а в некоторых случаях и лучше), врачи говорят на нескольких языках, включая русский.

Про качество индийской зубной пасты я думаю смысла нет говорить, она реально чистит, стоит дешево и сделана на натуральных лечебных травах.

Edited at 2016-12-15 08:50 am (UTC)
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Виктор Поздняков
2016-12-15 08:53 am (UTC)
Да уж, про 2 доллара в день порадовало. Явный бред от тупоголового копипастера мастерка, который тащит в свою помойку любую непроверенную информацию, которая ему, в силу ограниченности, кажется интересной.
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webaleksandr
2016-12-15 08:57 am (UTC)
Блумберг приводил цифры по доходам индийцев и о количестве в этой стране среднего класса.

"В Индии также растет средний класс: по данным PWC, около 470 млн индийцев в 2010 году получали ежегодный доход в размере $1000–4000"
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Виктор Поздняков
2016-12-15 09:03 am (UTC)
Даже если нищие живут на порядок хуже среднего класса, они неплохо устроились, судя по всему, аххаха.
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polarstar60
2016-12-18 01:03 pm (UTC)
На какиих ибеях можно это купить?
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webaleksandr
2016-12-18 08:14 pm (UTC)
вы про что именно?
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azateget
2016-12-15 08:49 am (UTC)
Еще в недавнем прошлом в любой деревне имелся умелец, который при помощи обычных плоскогубцев оказывал подобные услуги. Возможно они существуют и сегодня в российской глубинке.

Edited at 2016-12-15 08:50 am (UTC)
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pav605
2016-12-15 08:55 am (UTC)
Хотели "до Европы", а попадут в Индию. :)
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Олег Коровин
2016-12-15 09:04 am (UTC)
Ад и Израиль! А после этой фразы

>Тем же ромом дезинфицируют и использованные инструменты.

Становится понятно что не дезинфицируется вообще ничего. Ром не способен ничего продезинфицировать, спирт концентрацией НИЖЕ 70% не проникает через клеточную стенку бактерий и не убивает их.
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tolbino
2016-12-15 09:50 am (UTC)
Вот собираюсь в Шри Ланку. Надо бы, для профилактики, все зубы себе поудалять, чтобы там не заболели.
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kiev_ultras
2016-12-15 01:38 pm (UTC)
в ложке самый обычный метрогил-дента, на сколько я могу судить
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onanum
2016-12-15 02:51 pm (UTC)
Ненавижу стоматологов.
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karelifornia
2016-12-15 03:17 pm (UTC)
Нет зубным врачам пути, слишком много просится
А где на всех зубов найти? Значит, безработица
(В. Высоцкий, про Израиль тогда еще)
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fotokor_mk
2016-12-15 04:01 pm (UTC)
Осталось им про синюю изоленту рассказать.
Аж передернуло.Жесть!
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zlobin_aa
2016-12-15 05:43 pm (UTC)
Блд... Аж зубы заломило :-(
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