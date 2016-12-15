Большинство из этих придорожных стоматологи не имеют ученой степени или соответствующей официальной квалификации. Обычно они приобретают какой-то стоматологический опыт работая в качестве помощника дантистов.Этот придорожный стоматолог по имени Сингх говорит, что он узнал свои навыки от своего покойного отца, и он делал эту работу в течение последних 40 лет. На фото фотографа EPA Pal Singh самоучка-стоматолог Гурдип Сингх в своем магазине в Амритсаре, Пенджаб, Индия.Давайте посмотрим как это происходитМногие люди, которые не могут позволить себе плату квалифицированного стоматолога, обращаются к стоматологам на дорогах для решения проблем, связанных с зубами. По словам Сингха, он зарабатывает около $ 1,80 или более в день, в зависимости от числа пациентов. Если вас в Индии настигла зубная боль, то можно обратиться к придорожному стоматологу.За умеренную цену, всего в несколько рупий, уличные стоматологи лечат кариес страждущим прямо по дороге на работу. Услуга сразу же получила широкую популярность среди населения. К тому же, лечение у легальных медиков — стоматологов, владеющих собственным кабинетом, в Индии стоит дорого, только очень обеспеченные граждане могут себе это позволить.Поначалу уличные дантисты практиковали лишь в удалении больных зубов, но, благодаря стремительному росту конкуренции, на сегодняшний день большинство врачей готовы поставить на проблемный зуб коронку и даже изготовить вставную челюсть.Про медицинское образование зубных воротил, речи, понятно, не идет, ведь даже в лечении они пользуются чаще всего подручными инструментами.Например, подпиливают зубки уличные дантисты всегда напильником. Между прочим, процедуры подобных стоматологов особенно популярны среди мужского населения страны, ведь в качестве обезболивающего и дезинфицирующего средства используется дешевый местный ром.

Прежде чем начать лечение в пациента вливается стакан чудесного напитка и на врачевание уже никто не жалуется. Тем же ромом дезинфицируют и использованные инструменты.







Гигиене в Индии было посвящено множество трактатов, по рекомендации древних врачей зубы чистились щеточкой из мягких древесных ветвей; зубной порошок приготовлялся из меда, длинного перца, сухого имбиря и проч.



Сейчас же первое что приходит на ум при словосочетании «стоматология Индии» – это те самые уличные стоматологи, с ужасающими инструментами и антисанитарией.







Главной причиной возникновения таких вот уличных специалистов, является переизбыток в стране этих самых специалистов. С сегодняшними цифрами, страна просто не в состоянии обеспечить всех достойными рабочими местами, и многие идут на улицу, также есть процент «переквалифицировавшихся», которые просто захотели быть стоматологами.

По информации авторитетного издания «The Times of India», Индийская ассоциация стоматологов (IDA) развернула кампанию под названием «Больше никаких стоматологических колледжей» («No more dental colleges»).







В настоящее время в индийском штате Керала функционируют 20 частных стоматологических колледжей на 1180 мест и 3 государственных образовательных учреждения для будущих врачей-стоматологов. Ежегодно они выпускают 1300 специалистов. По данным переписи населения за 2011 год, в одном только штате Керала с населением 33 миллиона человек насчитывается более 10 тысяч стоматологов. При этом большая часть колледжей регулярно подает заявки на увеличение числа мест для учащихся. Доктор Шибу Раджагопал (Shibu Rajagopal), секретарь представительства IDA в Керале, сообщил, что правительство штата выдало государственный сертификат 7 частным образовательным учреждениям на увеличение числа мест для студентов-стоматологов.







Согласно официальным данным, на сегодняшний день количественное соотношение стоматологов к пациентам в Индии составляет 1:3500. Причем, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует, чтобы этот коэффициент был в пределах 1:7500. Если просьбы представителей стоматологических колледжей об увеличении набора студентов будут удовлетворены, ежегодное количество выпускников составит 2500 человек. Соответственно, число стоматологов к пациентам резко снизится до 1:1000.







По словам доктора Джорджа Пола (George Paul), бывшего президента Индийской ассоциации челюстно-лицевых хирургов, многим молодым специалистам предлагают работу в страховом и бизнес-секторе медицины в Бангалоре и Хайдарабаде. «Одиннадцать лет назад работа стоматолога была престижной и высокооплачиваемой, однако в условиях переизбытка специалистов стало выгоднее работать в сельскохозяйственной или текстильной промышленности», - комментирует стоматолог по образованию, а в настоящее время графический дизайнер Сахадеван (Sahadevan). Некоторые выпускники стоматологических колледжей предпочитают уезжать в Канаду и Австралию, или вовсе уходят в другие сферы деятельности.























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