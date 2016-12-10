как это сделано-1

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

promo kak_eto_sdelano march 3, 2015 06:01 45
Buy for 150 tokens
Как нужно делать производственные репортажи
За все время существования сообщества kak_eto_sdelano (с 2011 года) я перечитал более тысячи различных производственных репортажей, как с заводов, так и из мастерских, о различных технических сооружениях и технике, как военной, так и гражданской и спортивной. Сам подготовил и…
20 comments :
( 20 comments Leave a comment )
  • 1
oboroten1
2016-12-10 06:07 am (UTC)

Читал у Вас про "Шмелинную ферму", был удивлён. Сейчас прочитал про мух, что их специально разводят и просто офигел )))

(Reply) (Thread)
krimea_kerch
2016-12-10 06:35 am (UTC)
Так интересненькая технология, похоже на разведение калифорнийского червя.
(Reply) (Thread)
amico_di_amici
2016-12-10 06:41 am (UTC)
Был такой фильм, по-моему, "Повелитель мух"
Как раз разведением этих личинок человек занимался.
(Reply) (Thread)

ему надо не колхозу -а военнным

Kate Basmatch
2016-12-10 05:51 pm (UTC)
сбросить тучу армейских мух на врага заражённых там оспой,эболой и т.д Победа будет за нами -предварительно ,хорошо смазать трупами -мухи размножаются на них.и понеслась красная кавалерия
(Reply) (Parent) (Thread)
siron_nsk
2016-12-10 07:06 am (UTC)
Тарканы и глисты на очереди.
(Reply) (Thread)
pav605
2016-12-10 07:39 am (UTC)
Белково-липидный концентрат... Так вот из чего колбасу делают!
(Reply) (Thread)
annuschka_seim
2016-12-10 08:15 am (UTC)

интересно то как

(Reply) (Thread)
zlobin_aa
2016-12-10 08:18 am (UTC)
Нифига себе! Занимательный рассказ.
(Reply) (Thread)

МИЛАЕ ДЕЛО РЫБАЧКАМ ОПАРЫШЕЙ

michael_bahm
2016-12-10 08:21 am (UTC)
ПРОДАВАТЬ, ЖЫРНЕНЬКИЕ))
(Reply) (Thread)
xipusit
2016-12-10 08:28 am (UTC)

Очень интересно! Спасибо.

(Reply) (Thread)
solar_front
2016-12-10 08:47 am (UTC)
1 грамм личинок из 200 грамм мяса - какая замечательная технология!))
Может, тупо мясо дать свиньям?
(Reply) (Thread)
der_appetit
2016-12-10 10:05 am (UTC)
1 грамм маленьких голодных личинок. Когда они сожрут мясо, они потолстеют и их будет много грамм.
(Reply) (Parent) (Thread)
solar_front
2016-12-10 11:36 am (UTC)
Ну да, чудесное превращение мяса в белые мешочки с "мясом". Из 200 г мяса такойже вес личинок?! Вечный двигатель, ага.

А смысл? Этой системы требующей эннргии, людей, мяса?
(Reply) (Parent) (Thread)
tukki
2016-12-10 05:17 pm (UTC)
тут штука в том, что они используют "негодное" мясо, т.е. померших от непонятных причин и пр животных с ферм. Т.е. то мясо, которое бы все равно в пищу людям не пошло и несет убытки владельцу фермы
(Reply) (Parent) (Thread)
dhitho
2016-12-10 08:52 am (UTC)
Чего только ни бывает :)
(Reply) (Thread)
melius2
2016-12-10 09:04 am (UTC)
"Да, это насекомое лазает по помойкам, но потом оно тщательно моет лапки, на которых есть тонкие хитиновые волоски. Эти волоски выделяют микросекрет, который всё обеззараживает".

Вай-вай какой волебный мух,вай-вай даже токсины трупные небось "обеззараживает".

"ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ КАЖДАЯ ЛИЧИНКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ-ЧЕТЫРЕСТА РАЗ, И НА ОДИН ГРАММ ЛИЧИНОК НУЖНО ПО ДВЕСТИ ГРАММОВ МЯСА".

Эээ...чёта как-то многовато.

"Пока что предприятие Игоря Истомина остаётся убыточным: чтобы оно начало приносить прибыль, нужно сильно расширить площадь и нанять больше работников".

Хрень какая-то...если только у него эти пять ящиков в здании огромного завода стоят и он отапливает и освещает его в пустую как это заведено у многих недокоммерсантов.

Да и несмотря на то что фарш из падшей птицы наверняка бесплатно...трансротные расходы.

И вообще полно других насекомых полезнее и по питательной ценности и по всему остальному.
(Reply) (Thread)
sawely3
2016-12-10 10:00 am (UTC)
для птиц стадия производства блк лишняя.
(Reply) (Thread)
jackdaw75
2016-12-10 10:06 am (UTC)
А, мушиные «Новые технологии», которые из сколковской Startup Village.
1 г личинок из 200 г мяса?!
(Reply) (Thread)
tiato_ov
2016-12-11 06:52 am (UTC)
Может быть больше двухсот миллионов лет мухи живут?
(Reply) (Thread)
evolutionnow
2016-12-12 12:13 pm (UTC)
спасибо. интересно.
понравились картинки и фигурки с мухами. оригинально.
(Reply) (Thread)
( 20 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags

Группы сообщества в соцсетях. Жми на картинку















Подписаться на инстаграм "Как это сделано"




Яндекс.Метрика







Powered by LiveJournal.com
Designed by igor_safonov
?

Log in

Or connect using: